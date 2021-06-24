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Тяжело седому пацану

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  • 24.06.2021, 17:15
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Тяжело седому пацану
Михаил Гуцериев
Фото: Коммерсант

У олигарха Гуцериева полно проблем и без санкций Евросоюза.

В 2019 году, за два дня до декабрьских переговоров Лукашенко и Путина, российские силовики неожиданно нагрянули в компании Михаила Гуцериева и его сына Саида. Официального сообщения на этот счет не было, но информацию подтвердили источники сразу нескольких изданий, сообщает «Еврорадио».

Гуцериевы подозревались в контрабанде нефти и нефтепродуктов. Но был и другой нюанс: близкий к Кремлю источник говорил «Ведомостям», что неприятности семьи напрямую связаны с близостью к Лукашенко. Так сказать, предупреждение.

После встречи Лукашенко и Путина о ситуации уже никто не вспоминал. Но сегодня у Михаила Гуцериева нарисовались сложности уже на другом направлении — западном. И снова из-за близости к Лукашенко.

«Тяжело седому пацану» — это трек в жанре русского шансона на слова Гуцериева. Да, он еще и поэт. Рассказываем, как нелегко в последнее время приходится ингушскому бизнесмену и безо всяких «белорусских» санкций со стороны Евросоюза.

Долги и убытки

В первый раз серьезные проблемы с бизнесом у Михаила Гуцериева начались в 2007 году. В России на него начали уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. В итоге миллиардер через Минск полетел в Лондон, где скрывался до тех пор, пока дело не закрыли. Интересно, что именно на "лондонский" период жизни Гуцериева приходится появление у Лукашенко британского политтехнолога Тимоти Белла: тот должен был изменить образ главы Беларуси и способствовать нормализации отношений с Западом.

Михаил Гуцериев смог вернуться в Россию, но причины для головной боли на этом не закончились. В 2017 году на грани банкротства оказался принадлежащий его семье Бинбанк. Спасать его пришлось Центробанку. Бизнесмен потерял актив, на него посыпались требования погасить часть издержек. В рамках мировых соглашений (то есть без суда) Гуцериеву придется заплатить больше 220 миллиардов российских рублей (в районе $3 млрд по нынешнему курсу).

Неудачи поджидали Гуцериева и на других направлениях. Например, ключевой девелоперский актив, компания «Моспромстрой», несколько лет имеет крупные убытки, на фоне чего растет кредиторская задолженность. В «минус» уходит и бизнес в сфере добычи угля.

А главная проблема семьи Гуцериевых на данный момент — компания «Русснефть». Она всегда поддерживала Беларусь и поставляла черное золото на белорусские НПЗ даже во времена топливных споров. Осенью 2020-го рейтинговое агентство Fitch оценило состояние «Русснефти» как «преддефолтное». Компания задерживалась с выплатами по кредитам и займам. В итоге ей пришлось договариваться о реструктуризации долга, размер которого превышал $1 млрд.

В нынешней ситуации даже «Русснефть» не отважилась публично заявить о том, что будет продолжать поставки сырья на «Нафтан», попавший под европейские и американские санкции.

Теперь еще и «белорусские» санкции Евросоюза

Крупных проектов в Евросоюзе у Гуцериева нет. Поэтому может показаться, что от попадания в санкционный список он особо не пострадает. Однако это не совсем так.

Французская компания Total уже обратилась в ценовое агентство S&P Global Platts с просьбой обеспечить гарантию, что партии нефти в его торговой системе не принадлежат компаниям Гуцериева. Как пишет Reuters, еще несколько переработчиков отказываются от покупки нефти из его компаний.

Нюанс еще и в том, что акционером «Русснефти» значится швейцарская Glencore. Ей теперь сотрудничать с Гуцериевым тоже не с руки, особенно учитывая то, что компания перепродает его нефть через то же агентство S&P Global Platts.

Reuters пишет, что некоторые банки отказали в предоставлении оплаты продукции компаниям, связанным с Гуцериевым. Сотрудничество поставлено на паузу. Правда, ни одного бренда информагентство не называет.

Важный нюанс: в британских санкционных списках Гуцериева, которому принадлежит зарегистрированный в Великобритании нефтетрейдер, нет. Однако его возможности торговать ограничиваются европейскими санкциями. Да и не факт, что Лондон не добавит его в блэклист после того, как дополнит «доказательную базу».

Проблемы теоретически могут возникнуть и у торговой сети «М.Видео»: ей сложно будет работать без европейских поставщиков. Акции компании на фоне новостей о санкциях заметно подешевели.

Крупнейший белорусский актив Гуцериева — Нежинский горно-обогатительный комбинат — строится на почти полуторамиллиардный китайский кредит, выданный под гарантии правительства Беларуси. Кроме того, что развивать проект теперь будет сложнее, так еще вопросы и с реализацией: в Европу продукция не пройдет, под вопросом и возможность экспорта через балтийские порты, а российским пока что не хватает пропускной способности. Ну и список потенциальных покупателей сокращается до Китая и Индии.

Саиду Гуцериеву в Беларуси принадлежит Паритетбанк, который работает в плюс, и криптобиржа Currency (сооснователь — Виктор Прокопеня, который когда-то был фигурантом уголовного дела, но потом вернулся «в обойму»). Эти проекты санкциями, судя по всему, никак не затронуты.

Судя по динамике, единственный бизнес Гуцериева, который пока не тонет в долгах, — шоу-бизнес. Михаил Сафарбекович пишет тексты для песен, получает роялти с их исполнения. Но вряд ли этого хватит, чтобы чувствовать себя уверенным в этом изменчивом мире.

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