Давайте еще раз 1 Семен Есилевский

25.06.2021, 15:55

Была ли утечка вируса из китайской лаборатории?

Появился очередной препринт, в котором Джесси Блум, возглавляющая лабораторию по эволюции вирусов в Howard Hughes Medical Institute в Сиэтле, анализирует 13 синквенсов SARS-CoV-2, внесенные китайцами в международную базу данных NIH’s Sequence Read Archive в самом начале эпидемии, а затем ими же удаленные оттуда.

Этот препринт сразу же стал поводом для очередного раунда инсинуаций и конспирологии: раз удалили, значит, что-то скрывают!

На самом деле эти удаленные сиквенсы всплывают в подобных дискуссиях уже не первый раз. Их мусолят уже давно. Этот препринт ценен тем, что в нем удаленные последовательности вытащили из кэша гугла и проанализировали.

Из того, что вижу, никакой крамолы в них нет, и никакой сенсации они не несут. Автор сама пишет: «Филогенетический анализ этих последовательностей, в контексте тщательно аннотированных существующих данных, позволяет предположить, что последовательности с рынка морепродуктов Хуанань, которые находятся в центре внимания совместного отчета ВОЗ и Китая, не полностью репрезентативны для вирусов в Ухане на ранней стадии эпидемии. Предшественник известных последовательностей SARS-CoV-2, вероятно, содержал три мутации по сравнению с вирусами с рынка, которые делали его более похожим на родственников из летучих мышей».

То есть ни малейших намеков на «искусственность» вируса нет. Наоборот, эти 13 сиквенсов свидетельствуют о том, что их общий предок был еще ближе к вирусам летучих мышей, чем первый пандемический вариант. Интерпретировать это как-то иначе, чем естественный «перескок» вируса от животных к человеку очень сложно.

Остается конспирология «китайцы пытаются скрыть утечку из лаборатории». Я не высокого мнения о честности и открытости китайской компартии, но давайте все-таки мыслить логически. Каким образом эти 13 сиквенсов могут подтверждать утечку, чтобы нужно было их удалять по приказу властей?

Эти сиквенсы отличаются от «канонического» уханьского вируса, стало быть, они физически не могут как-либо доказывать лабораторную утечку пандемического штамма — это просто не тот вирус!

Теоретически эти варианты могли бы быть эволюционными предками или «братьями» пандемического вируса, но по сиквенсу невозможно установить, где именно и когда именно происходила их эволюция — в лаборатории или в природе.

Почему же китайцы их сначала внесли, а потом удалили? Кто их знает, возможных причин множество.

Во-первых, в начале пандемии китайцы публиковали под видом научных статей колоссальное количество низкокачественного шлака. В этих сиквенсах могли банально найти ошибки, допущенные в спешке аспирантом и удалить их втихаря, не навлекая на себя гнев начальства за халтуру.

Во-вторых, когда началась пандемия, то китайское правительство действительно начало массированную информационную кампанию для сокрытия ее истинных масштабов — это уже факт, подтвержденный множеством источников. Опять же, в этом ничего удивительного. Вранье и замалчивание — естественная рефлекторная реакция любого тоталитарного режима во время катастроф. Вспомните хотя бы Чернобыль.

Ученые, закинувшие в базу данных сиквенсы вируса, могли банально испугаться: попасть в тюрьму или даже под расстрел во время подобных истерических реакций режима — раз плюнуть. Они могли удалить данные просто по принципу «как бы чего не вышло», даже без прямого приказа.

В-третьих, ученых могли действительно принудить удалить данные, но не потому, что эти данные что-то доказывают, а потому, что местный товарищ майор получил приказ засекретить вообще все, что хоть как-то связано с эпидемией. Исполнительному гебисту надо было показать бурную деятельность, вот он и показал, как умел.

В-четвертых, не исключен вариант, что вирус таки да сбежал из лаборатории и эти сиквенсы были как-то связаны с теми людьми, которые это допустили или с теми исследованиями, в результате которых произошел факап. Это возможно, но абсолютно недоказуемо. Сами сиквенсы и факт их удаления на фоне государственной кампании по сокрытию эпидемии никак не доказывает утечку.

В завершение хочу в очередной раз задать риторический вопрос: даже если будет неопровержимо доказана утечка вируса из уханьской лаборатории, что это изменит? На что это повлияет? Чем это поможет? Правильно, абсолютно ничем!

Стратегия борьбы с эпидемией от факта наличия или отсутствия утечки не зависит абсолютно никак.

Каким-либо образом наказать Китай за утечку, если она была, невозможно. Сами подумайте: вот что сделают ООН, ВОЗ, США, ЕС и другие аббревиатуры Китаю, если утечка будет доказана? Потребуют возмещения расходов на борьбу с пандемией? Так Китаю плевать. Наложат санкции? Так это санкции на самих себя, поскольку в Китае делается практически все. Развяжут третью мировую войну? Не смешите. В лучшем случае все они выразят крайне глубокую обеспокоенность, а Байден нарисует себе десяток процентов рейтинга и геополитических очков.

Повестка «лабораторной утечки» — это просто политика. Большая политика, за которой, возможно, стоит что-то, о чем нам, простым смертным, не сообщают. Но она не несет ни малейшего утилитарного смысла и ни на что в практическом плане не влияет. Если вы не следователь ЦРУ, то вам должно быть пофиг на источник пандемии. Вас должно волновать две вещи:

1. Где побыстрее вакцинироваться.

2. Как в следующий раз не проголосовать за профнепригодных профанов, которые не дают вам выполнить первый пункт.

Семен Есилевский, «Фейсбук»

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