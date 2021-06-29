Медики рассказали, почему нельзя отжимать чайный пакетик в чашку 11 29.06.2021, 10:36

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Это касается как черного, так и зеленого чая.

Наряду с кофе чай считается самым популярным напитком в мире. Ученые не устают говорить о его полезных свойствах, однако подчеркивают, что многое зависит от процесса приготовления. Особенно внимательными следует быть тем, кто предпочитает заваривать чай в пакетиках, выжимая их до последней капли, пишет u-news.com.ua.

Чай содержит дубильные вещества – танины. Они представляют собой класс полифенольных молекул с вяжущими свойствами, которые взаимодействуют с белками, полисахаридами и другими биополимерами. Как пояснили специалисты, при заваривании чайного пакетика небольшая концентрация дубильных веществ попадает в воду, но их большая часть остается в чайных листьях. Если пакетик выжимать, то в воде окажется слишком много танинов, из-за чего напиток станет горьким.

По словам ученых, маленькое количество танинов не может навредить организму, но большое содержание дубильных веществ способно оказывать негативное влияние на здоровье. В частности, танины могут вызывать обезвоживание и связывать некоторые полезные микроэлементы в организме, из-за чего блокируется их усвоение. Например, согласно исследованию, опубликованному в Food Research International, дубильные вещества мешают усвоению организмом железа.

Помимо этого, танины ухудшают работу некоторых ферментов и нарушают функционирование почек и печени. У некоторых людей после употребления крепкого чая может повышаться давление и появляться тошнота. Это касается как черного, так и зеленого чая, причем в последнем концентрация танинов в несколько раз выше.

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