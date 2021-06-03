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Фанаты — футболистам бресткого «Динамо»: Для нас важно осознавать, что вы так высоко цените свою честь и свободу

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  • 3.06.2021, 17:43
  • 3,708
Фанаты — футболистам бресткого «Динамо»: Для нас важно осознавать, что вы так высоко цените свою честь и свободу
иллюстрационное Фото

Болельщики клуба поблагодарили игроков за принципиальную позицию.

Фанаты брестского «Динамо» обратились к игрокам клуба и поблагодарили их за то, что те не подписывают провластного листа, сообщает телеграм-канал «Белсат».

«Знаем, что вы – одни из немногих в футбольной Беларуси, кто до этого времени отказывается» плясать под дудочку «и подписывать так называемый «провластный лист спортсменов»

Поверьте, для нас важно осознавать, что вы так высок цените свою честь и свободу!

Знаем, какое колоссальное давление оказывается на вас, восхищаемся вашей устойчивостью и говорим «большое спасибо» за вашу солидарность!»

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