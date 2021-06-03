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SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon

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  • 3.06.2021, 21:34
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SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon

Он направляется к МКС.

Американская компания SpaceX вывела в космос грузовой корабль Dragon. Сейчас корабль направляется к Международной космической станции.

Запуск ракетоносителя с кораблем транслировалось на YouTube.

Космический корабль Dragon через 12 минут после запуска отсоединился от второй ступени ракетоносителя Falcon 9. Теперь он должен в автоматическом режиме долететь до МКС и состыковаться с ней.

Стыковка состоится в субботу, 5 июня.

Отметим, что это уже второй полет грузового космического корабля Dragon компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза. Также корабль может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором по сравнению с прежней версией.

Запуск осуществлен в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

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