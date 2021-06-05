Заместитель главы Еврокомиссии: Режим Лукашенко с каждым днем все больше становится изгоем 5 5.06.2021, 20:48

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Франс Тиммерманс

Фото: PAP

Франс Тиммерманс отреагировал на ситуацию с литовской диппочтой на границе.

Минск нарушил нормы, принятые даже диктаторами. Об этом заявил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс (Нидерланды), комментируя инцидент на литовско-белорусском пограничном переходе «Мединкай - Каменный Лог».

4 июня белорусские пограничники потребовали от литовских курьеров снять печати и вскрыть машину с почтой. Курьеры были вынуждены вернуться в Литву.

«Режим в Беларуси с каждым днем все больше становится изгоем. Даже самые базовые дипломатические нормы, принятые диктаторами на всем мире, Беларусью не соблюдаются», - считает Тиммерманс.

«Единственный ответ на это - твердость. Мы должны быть твердыми с Беларусью, точно действовать в вопросе санкций, показать, что такое поведение совершенно неприемлемо в Европе», - сказал представитель Еврокомиссии.

Он сказал, что Еврокомиссия полностью солидарна с Литвой и ее правительством. По словам Тиммерманса, он контактирует с комиссаром ЕС по внутренним делам Илвой Йоханссон (Швеция) в связи с инцидентом на границе.

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