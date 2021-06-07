Что из премиальных авто могут купить белорусы дешевле нового «бюджетника» 1 7.06.2021, 10:18

4,850

Журналисты сходили на комиссионную площадку.

Новый "бюджетник" из салона, свежая иномарка из Европы – выбор рационального человека. Но не все мы рациональны, не каждому хочется ездить на заурядной машине, ведь можно взять куда более просторный, солидный и комфортный автомобиль постарше. Автобизнес отправился на комиссионную площадку, чтобы посмотреть, что там предлагают из премиальных марок.

Машин разных возрастов и цен много, состояние кузовов от откровенно ржавых до вполне "живых". Доступные BMW представлены в основном "пятеркой" E39, но смотреть там не на что. В более или менее приличном визуальном состоянии нашлось несколько не самых молодых Audi и Mercedes. Почти все автомобили частично или полностью перекрашены, качество малярных работ порой оставляет желать лучшего. Большинство представленных экземпляров явно требует вложений сразу после покупки или попросит их в ближайшем будущем – чудес не бывает.

Недорого, комфортно, практично

За 5450$ продается Audi A6 C5 2000 г.в. в практичном кузове универсал. Под капотом 2,5-литровый дизель в связке с автоматической коробкой передач. Заявленный пробег – 258.190 км. Верится с трудом.

Но для своих лет автомобиль выглядит очень неплохо, следов коррозии и явно халтурного кузовного ремонта не видно. К сожалению, оценить техническое состояние не удалось, так как продавца не оказалось на месте.

На 200$ больше просят за еще один немецкий универсал – Mercedes S203: 2003 год, 2,2-литровый дизель, АКПП, пробег 308.183 км. Визуально кузов выглядит очень неплохо, но и в этом случае продавца не оказалось на месте, хотя до конца рабочего дня было еще достаточно времени.

Еще один 203-й, только седан, предлагают за 6550$. Машина выпущена в 2005 году, она также с дизелем 2.2 и "автоматом". Пробег – 288.200 км. Издалека смотрится достойно, но только издалека. Покрашена машина плохо, под краской много мусора, на бампере апельсиновая шагрень, кромки крыльев уже ржавеют.

Чем больше шпатлевки, тем дороже

Снова Mercedes – E211, выпущенный в 2005-м, с пробегом 288.935 км, 3,2-литровым дизелем и АКПП. Просят за него 7850$.

Чтобы увидеть следы кузовного ремонта, даже присматриваться не надо: плохо затертая шпатлевка бросается в глаза. Дальше смотреть не интересно.

В соседнем ряду стоит Volkswagen Touareg 2005 г.в. за 8650$. Под капотом дизель 2.5, "механика", 254.393 км пробега. Здесь плохая подготовка под покраску не так бросается в глаза, но при ближайшем рассмотрении очевидна. А лак в отдельных местах отваливается кусками.

"Царь-понторезка"

Те же 8650 "вечнозеленых" – и вы хозяин "царь-понторезки". Range Rover Vogue 2004 года с 3,0-литровым дизелем, автоматической коробкой передач и пробегом 350.000 км внешне выглядит достойно, хотя задние арки покрашены не очень аккуратно. Есть локальные окрасы на крышке багажника, но сделано хорошо. Салону нужна химчистка. В остальном к состоянию автомобиля при беглом осмотре вопросов не возникло.

9990$ просят за Audi A4 B8, выпущенную в 2011 году, с 1.8 TFSI на 120 л.с. и 6-ступенчатой МКПП. Чип-тюнинг – и получаем очень резвый автомобиль. Кузов выглядит неплохо, но требует более углубленного изучения сзади: отсутствующая цифра 4 в названии модели и отличающаяся от передней рамка номерного знака вызывают вопросы.

Салон просит химчистки. Мотор заводится уверенно и работает без намеков на какие-то проблемы, но звук снизу прямо говорит о необходимости ремонта выхлопной системы. По словам продавца, у машины удален катализатор. Заявленный пробег – 150.818 км.

Наконец, за 12.999$ продается BMW X6 2011 г.в. с 4,4-литровым бензиновым двигателем и "автоматом". К моменту нашего приезда за автомобиль был оставлен задаток. Поэтому можно только сказать, что состояние кузова неплохое, но, по словам продавца, машине нужны вложения по техчасти: требуется замена цепи привода ГРМ.

Bердикт

Если хочется шикануть, варианты есть, некоторые из них даже в довольно неплохом состоянии. Но приобретать 10-20-летний автомобиль премиальной марки на последние деньги точно не стоит. Полторы-две тысячи долларов стоит придержать – могут пригодиться.

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