Врач назвал три ключевых продукта для увеличения продолжительности жизни

Врач назвал три ключевых продукта для увеличения продолжительности жизни1
- 7.06.2021, 14:53
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Если вы хотите увеличить свои шансы на более долгую и здоровую жизнь, вам могут помочь три ключевых ингредиента.
Врач-диетолог Федерика Амати из Великобритании рассказывает о них, пишет healthinfo.ua.
«Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма на долгую и здоровую жизнь».
Три «ключевых» ингредиента для увеличения продолжительности жизни:
- Клетчатка
- Оливковое масло первого отжима
- Целые растения
«Клетчатка - ключевой компонент нашей диеты, но чем больше проводится исследований, тем важнее становится это сообщение». Мы все знаем, что здоровье кишечника является ключом к общему здоровью», - пояснил д-р Амати.
Еще один «ключевой» ингредиент, который следует учитывать, - это то, что у вас, скорее всего, уже есть в кухонном шкафу, - оливковое масло первого холодного отжима.
«Исследования о пользе для здоровья от ежедневного употребления оливкового масла первого отжима (EVOO) огромны, - сказал д-р Амати. - «Теперь мы знаем больше о путях, посредством которых EVOO действует как антиоксидант и уменьшает воспаление».
Воспаление связано с различными заболеваниями (что было подтверждено Гарвардской медицинской школой):
- Болезнь сердца
- Сахарный диабет
- Рак
- Артрит
- болезнь Крона
- Язвенный колит
Что касается «цельных растений», содержащиеся в них полифенолы, то они «противодействуют окислительному стрессу». Любая темно-зелень или фрукты, ягоды, «поддерживают липидный обмен и здоровый профиль микробиома».