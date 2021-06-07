Врач назвал три ключевых продукта для увеличения продолжительности жизни 1 7.06.2021, 14:53

6,676

Если вы хотите увеличить свои шансы на более долгую и здоровую жизнь, вам могут помочь три ключевых ингредиента.

Врач-диетолог Федерика Амати из Великобритании рассказывает о них, пишет healthinfo.ua.

«Ежедневное употребление комбинации этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма на долгую и здоровую жизнь».

Три «ключевых» ингредиента для увеличения продолжительности жизни:

- Клетчатка

- Оливковое масло первого отжима

- Целые растения

«Клетчатка - ключевой компонент нашей диеты, но чем больше проводится исследований, тем важнее становится это сообщение». Мы все знаем, что здоровье кишечника является ключом к общему здоровью», - пояснил д-р Амати.

Еще один «ключевой» ингредиент, который следует учитывать, - это то, что у вас, скорее всего, уже есть в кухонном шкафу, - оливковое масло первого холодного отжима.

«Исследования о пользе для здоровья от ежедневного употребления оливкового масла первого отжима (EVOO) огромны, - сказал д-р Амати. - «Теперь мы знаем больше о путях, посредством которых EVOO действует как антиоксидант и уменьшает воспаление».

Воспаление связано с различными заболеваниями (что было подтверждено Гарвардской медицинской школой):

- Болезнь сердца

- Сахарный диабет

- Рак

- Артрит

- болезнь Крона

- Язвенный колит

Что касается «цельных растений», содержащиеся в них полифенолы, то они «противодействуют окислительному стрессу». Любая темно-зелень или фрукты, ягоды, «поддерживают липидный обмен и здоровый профиль микробиома».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».