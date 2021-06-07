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Ученые получили новую кристаллическую форму кремния

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  • 7.06.2021, 15:33
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Ученые получили новую кристаллическую форму кремния
иллюстрационное фото: iStock

Новую форму кремния будут использовать в электронике.

Ученые из Института Карнеги в Вашингтоне придумали способ получения новой кристаллической модификации кремния. Как сообщает Naked science, она может стать основой новых видов микроэлектроники.

Кремний широко применяется людьми в различных сферах: от строительства до оптики и производства микросхем. Кристаллическая решетка этой модификации кремния схожа с решеткой углеродного алмаза. Элементы во многом похожи, но если у углерода уже известно множество аллотропных форм, то у кремния их только начинают обнаруживать.

Несколько лет назад ученым удалось получить модификацию Si24 — плоскую структуру, сложенную из пяти-, шести- и восьмиатомных колец. Поры в этих кольцах могут служить двусторонними каналами для транспорта зарядов, что делает материал перспективным для электроники и электротехники. А теперь ученые научились превращать Si24 в новую форму кремния.

Нагревание Si24 приводит к формированию слоистой структуры, которая состоит из шестигранных колец, слои в которой повторяются группами по четыре. Новая структура получила название 4Н-кремния.

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