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Диетолог рассказала о бюджетном варианте здорового питания

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  • 8.06.2021, 8:58
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Диетолог рассказала о бюджетном варианте здорового питания

Как создать запас витаминов и существенно сберечь бюджет.

Фрукты и овощи зимой могут стать слишком дорогими продуктами для поддержания здоровья и правильного питания. По мнению диетолога Асият Хачировой, жителям северных широт следует максимально использовать летнее время. Кроме того, что стоимость зелени, овощей и фруктов снижается, многие из продуктов можно выращивать дома, рассказала врач, пишет lenta.ru.

Поскольку овощи должны составлять половину здоровой продуктовой корзины, летом следует использовать выгодные предложения и делать запасы. «Лето — это самое "здоровское" время года, когда надо наедаться фруктов и овощей, пока они стоят дешево. Также надо делать домашнюю консервацию или заморозку, чтобы снизить расходы на здоровое питание в зимнее время года».

Диетолог рекомендует покупать фрукты и овощи для заготовок на фермерских рынках — там они бывают дешевле и вкуснее, чем в магазинах. Кроме того, продукты для здорового питания можно выращивать самостоятельно. «Сейчас возвращается тренд на земледелие на дачных участках. Выращивание собственными руками из рассады помидорчиков и огурчиков, а потом домашняя консервация всего этого на зиму — это очень здорово спасает». Так, по мнению специалиста, можно создать запас витаминов и существенно сберечь бюджет.

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