Предприниматели о маркировке товара: Расходы лягут на плечи потребителей 9 8.06.2021, 15:50

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фото: onliner

Для ИП маркировка может стать большой проблемой, требующей помощи отдельного бухгалтера.

Стоимость средств специальной маркировки составит от 2 копеек до 2 рублей. По мнению властей, это поможет «контролировать товары и уменьшить вероятность подделок». А вот для индивидуальных предпринимателей маркировка может стать большой проблемой, требующей помощи отдельного бухгалтера, пишет «Онлайнер».

«Совет министров» определил стоимость средств маркировки. Она указана в соответствующем постановлении №311 от 4 июня 2021 года, которое вступает в силу 8 июня.

«Маркировка становится цифровой. Это позволит обычному потребителю с использованием бесплатного приложения считать средство идентификации, получить полную и достоверную информацию о товаре, которую предоставил производитель или импортер», — рассказывал представитель Министерства по налогам и сборам Вячеслав Майковский.

С этого момента стоимость средств маркировки для товаров без НДС составит 2 копейки. Это касается унифицированного контрольного знака, кода маркировки и знака защиты. А вот цена защищенного материального носителя с нанесенными средствами идентификации будет в сто раз больше — 2 рубля.

Как правило, такая маркировка выглядит как акциз — с указанием номера, по которому можно отследить происхождение товара. Она уже применяется для напитков, пива, кофе, чая, стиральных порошков, моторного масла и других товаров. Сейчас эти группы товаров расширяются для контроля. Например, маркируют сейчас для продажи и остатки косметики Nivea в магазинах (без маркировки ее продавать запретили).

— Это постановление — часть одной большой проблемы, которая называется «неразумное использование результатов технологического прогресса», — считает сопредседатель, директор ОО «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей» Виктор Маргелов. — Вместо того чтобы делать проще и понятнее для людей, мы применяем технический прогресс только в одном направлении — усилении контроля. Причем без всяких экономических обоснований. Якобы это должно пресечь контрабандные потоки, но это едва ли произойдет. Например, продажи стиральных машин все больше уходят в интернет, и отследить, была ли на товаре марка, крайне сложно. Во-вторых, в июле вводится маркировка молочных продуктов и их продажа только через электронные накладные. А это сумасшедшие затраты. Ради чего? У нас много поддельного молока в стране? Все это приводит к подорожанию товаров и увеличению рисков: одна акцизная марка у тебя отклеилась — получи огромный штраф или даже конфискацию.

Выходит, как минимум на столько вырастет цена подлежащих маркировке товаров. Самая дорогая маркировка (по 2 рубля) — это RFID-метка (Radio Frequency Identification) с уникальным номером изделия. Применяется она также для дорогих товаров вроде шуб. Подорожание дорогого товара на 2 рубля покупатель едва ли почувствует, но предприниматель, у которого сто позиций для маркировки, потратит вполне приличную сумму.

— Если для крупных торговых сетей это может не быть проблемой, то для индивидуальных предпринимателей — это большая проблема. Интегрироваться в этой системе нужно за свой счет, а без бухгалтера сделать это очень сложно. Поэтому расходы на введение и учет маркировки увеличиваются и в итоге ложатся на плечи потребителей, — подытожил Виктор Маргелов.

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