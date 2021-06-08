Европарламент призвал реагировать на ситуацию в Беларуси «быстро и решительно» 2 8.06.2021, 22:08

1,402

ЕС завершает подготовку новых санкций в отношении режима Лукашенко.

Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию и Совет ЕС реагировать на ситуацию в Беларуси "быстро и решительно", передает БелаПАН. 8 июня на его сессии прошли дебаты по последним событиям в нашей стране.

Сначала выступил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он рассказал о планах ЕС по введению санкций в отношении официального Минска. Потом делались заявления от имени политических фракций Европарламента.

Анджей Халицкий, выступивший от имени фракции Европейской народной партии, упомянул о протестах белорусов на польско-белорусской границе. "Лукашенко замкнул белорусов внутри страны, — говорил он. — Страна превращается в гигантскую тюрьму".

Виола фон Крамон-Тубодель из фракции "Зелёные — Европейский свободный альянс" заявила, что "сотни и сотни белорусов, протестовавших против Лукашенко, сейчас находятся в тюрьмах". И что ЕС слишком медленно реагирует на происходящее в нашей стране. Депутат не исключает, что ситуация в Беларуси может ухудшиться.

В конце заседания слово снова взял Боррель. "Нет сомнений, что репрессии в Беларуси только усиливаются, — говорил он. — Ситуация достигла того уровня, когда за любое критическое высказывание идут репрессии". По словам руководителя европейской дипломатии, то, что на улицах белорусских городов уже нет массовых протестов, "не означает возвращения к нормальной жизни, это только результат брутальных репрессий".

"Я согласен с вами, что мы должны продолжить давление и на Путина, используя все наши возможности и инструменты", — заявил Жозеп Боррель. Он напомнил, что "конечная цель — проведение честных и свободных выборов" в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».