Ученые раскрыли новое свойство британского штамма COVID-19 9.06.2021, 13:26

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Британский штамм коронавируса включает в себя 23 мутации.

Так называемый британский штамм коронавируса (Alpha) способен "скрываться" от иммунной системы человека, что дало ему возможность стремительно распространиться по миру.

К таким выводам пришла группа ученых из Университетского колледжа Лондона, результаты их исследования опубликованы на научном портале bioRxiv, пишет «Апостроф».

Британский штамм коронавируса включает в себя 23 мутации. Благодаря им он может "отключать" первую линию иммунной защиты в человеческом организме. Это дает вирусу больше времени для размножения.

"Это очень впечатляет. Любой успешный вирус должен преодолеть эту первую систему защиты. Чем успешнее он это делает, тем лучше для вируса", – пояснил доктор Модри Лоран-Ролль, врач и вирусолог из Йельской школы медицины.

В ходе исследования вирусологи выращивали коронавирусы в клетках легких человека, после чего сравнили инфицированные Alpha и более ранними вариантами коронавируса. Оказалось, что клетки, пораженные британским штаммом, вырабатывают значительно меньше интерферона – белка, который включает иммунную защиту. Кроме того, гены, обычно активируемые интерфероном, были более пассивными.

Ученые установили, что Alpha-инфицированные клетки создают множество дополнительных копий гена под названием Orf9b – примерно в 80 раз больше, чем под влиянием других версий COVID-19. Он производит вирусный белок, часть которого обычно блокируется человеческим белком под названием Tom70. Именно он способствует высвобождению интерферона клеткой, которую атаковал вирус.

Британский коронавирус создает много Orf9b, в результате чего эффективно подавляется выработка интерферона и, соответственно, иммунный ответ. Таким образом вирус получает больше времени на создание собственных копий. При этом инфицированная клетка все же начинает постепенно удалять белки Orf9b из своих молекул Tom70. Примерно через 12 часов после заражения иммунная система полноценно включается в борьбу.

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