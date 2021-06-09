10 июня белорусы смогут увидеть редкое солнечное затмение 9.06.2021, 15:34

иллюстрационное фото

Как его наблюдать и не обжечься.

10 июня произойдет редкое кольцеобразное солнечное затмение. В момент максимальной фазы видимый с земной поверхности диаметр Луны будет меньше диаметра Солнца. То есть солнечный диск будет закрыт не полностью и вокруг Луны появится яркое кольцо — незакрытая часть Солнца, сообщает euroradio.fm

Вообще, такие затмения повторяются — примерно раз в 223 месяца. Следующее подобное затмение произойдет 21 июня 2039 года.

Затмение пройдет через Северный полюс

Затмение начнется приблизительно в 9:55 по всемирному координированному времени (UTC) — то есть в 12:55 по минскому времени. Оно «стартует» в канадской провинции Онтарио, потом пройдет через Гудзонов залив и море Баффина. Наибольшая фаза затмения наступит в Гренландии.

Далее полоса кольцеобразной фазы вступит в акваторию Северного Ледовитого океана, пройдет через Северный полюс и затронет Россию: Якутию, Чукотку, Камчатку. Это будет единственное кольцеобразное затмение в XXI веке, проходящее через Северный полюс.

Затмение завершится приблизительно в 11:30 по всемирному времени (14:30 по Минску) на границе Якутии и Магаданской области.

Будет ли затмение видно в Беларуси?

Да, но частично. Затмение в той или иной фазе можно будет увидеть на большей части территории бывшего СССР, кроме южных и восточных окраин: Крыма, Кавказа, Сахалина, Камчатки.

Для жителей Минска затмение начнется в 13:07. В 14:08 Солнце закроется на 22% — это будет максимальная фаза для Минска. Затмение в столице завершится в 15:08.

Для других городов Беларуси затмение будет видно примерно в такое время:

Как правильно наблюдать затмение

Смотреть на солнце можно только с мощной защитой глаз! Темные очки, цветное стекло, бинокли и телескопы для этого не подходят. Не спасет глаза и камера телефона, лист белой бумаги или дымчатое стекло.

Рентгенопленка, CD-диски и дискеты также не дают стопроцентной защиты, хотя прошлые затмения в Беларуси с их помощью наблюдали. Астроном и фотограф Виктор Малыщиц от таких вариантов не в восторге:

— После прошлого затмения к офтальмологам стояли очереди наблюдателей с поврежденной сетчаткой, — предупреждает он. — Здесь подручными средствами тоже не обойтись. Можно хорошо закоптить на огне или над свечой осколок стекла. Но лучше применить специальные фотофильтры для объективов бинокля или телескопа. Но не для обычных черных очков.

Так как взглянуть на солнце наиболее безопасно? В оптиках продают очки с полной защитой от ультрафиолета и специальные фотофильтры для наблюдения за затмением. Также подходят сварочные очки с защитным оттенком не менее 14. Еще вариант — черно-белые фотопленки: непроявленные и со слоем серебра. Будьте осторожны!

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