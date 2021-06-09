Ученые назвали средство от суперинфекций, доступное каждому 3 9.06.2021, 17:42

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В последние годы супербактерии стали серьезной проблемой медицины.

Ученые установили, что жирные кислоты, входящие в состав рыбьего жира, могут стать простой и безопасной пищевой добавкой, повышающей эффективность действия антибиотиков против самых сильных бактериальных инфекций. Результаты исследования опубликованы в журнале mBio, пишет сайт ria.ru.

В последние годы супербактерии стали серьезной проблемой медицины. К этому классу относят микроорганизмы, выработавшие устойчивость к антибиотикам. Способность бактерий сопротивляться противомикробным препаратам возникает естественным путем в результате генетических мутаций, однако естественному отбору способствует ускоренное внедрение новых видов антибиотиков.

В итоге биологи во всем мире фиксируют появление новых микробов с беспрецедентным уровнем устойчивости к антибиотикам. Один из примеров таких супербактерий — Acinetobacter baumannii, грамотрицательная бактерия, вызывающая множество внутрибольничных инфекций — менингит, пневмонию, заражение ран, инфекции кровотока и урологической сферы.

Австралийские биологи под руководством доктора Барта Эйкелькампа (Bart Eijkelkamp), микробиолога из Университета Флиндерса, впервые обнаружили способность обычного рыбьего жира разрушать защиту супербактерий. Ученые установили, что на устойчивость клеток к антибиотикам влияет поглощение пищевых липидов класса омега-3.

"В ходе экспериментов и сопутствующего суперкомпьютерного моделирования мы обнаружили, что эти жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, делают бактерии более восприимчивыми к различным распространенным антибиотикам", — приводятся в пресс-релизе университета слова Эйкелькампа.

Результаты исследования показали, что жирные кислоты, которые бактерии используют для питания, встраиваются в мембрану бактерий и делают ее более проницаемой для антибиотиков.

"Открытие этой бреши в броне вредоносных бактерий — важный шаг в борьбе с ростом числа супербактерий, которые развивают множественную лекарственную устойчивость к антибиотикам", — говорит еще один автор статьи Меган О'Мара (Megan O'Mara), доцент Австралийского национального университета.

Авторы надеются, что их открытие будет способствовать разработке нового подхода к лечению опасных внутрибольничных инфекций, основанного на комплексном использовании антибиотиков и добавок с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами.

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