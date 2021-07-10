Собака, принесшая хозяевам пиццу, стала звездой Сети

Собака, принесшая хозяевам пиццу, стала звездой Сети1
- 10.07.2021, 15:54
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Видеохит с датским догом.
Собака породы датский дог настолько умная, послушная и хорошая «девочка», что она всегда рада оказать хозяевам помощь, пишет 120.su.
Если животное по кличке Кейти видит владельца с сумками, она не стоит в стороне. Например, собака всегда готова отнести в дом коробку пиццы — видимо, Кейти крайне осторожно обращается со своей ношей, раз уж ей позволяют потрудиться доставщицей.
Зрители отметили, что всегда приятно иметь под рукой руку помощи — в данном случае, пасть помощи. Хочется также верить, что главная четвероногая героиня видеоролика старается не зря, и её обязательно угостят.