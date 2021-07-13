В Израиле выяснили, почему летучие мыши не могли заразить людей коронавирусом 4 13.07.2021, 13:26

6,700

Исследование провели в университете Тель-Авива.

Израильские ученые провели исследование, которое позволило им усомниться в версии массового заражения людей ковидом из-за летучих мышей. Исследование проводили специалисты из лаборатории по изучению летучих мышей при университете Тель-Авива, рассказывает cursorinfo со ссылкой на The Jerusalem Post.

Эксперимент заключался в том, что несколько мышей, которым ввели белок, имитирующий заражение коронавирусом и вызывающим иммунную реакцию и симптомы болезни, выпустили в две колонии летучих мышей. Одна из колоний жила в вольере, другая в естественных условиях. Мыши были чипированы, чтобы ученые могли отслеживать их поведение. Результаты удивили ученых: «инфицированные» мыши старались соблюдать социальную дистанцию и не приближаться к соплеменникам. Как правило, среди стайных животных доминирует другой стиль поведения – животное старается скрыть болезнь и затеряться в стае, соплеменники же, обнаружив, что особь больна, могут изгнать ее.

Ученые сделали вывод, что летучие мыши сами по себе не могли стать причиной массового распространения ковида, и безосновательно винить их в возникновении пандемии.

-Мы убедились в том, что, пока летучие мыши обитают в своей среде, они ведут себя так, что массового распространения вируса среди них самопроизвольно не происходит. Вот те, кто проникал глубоко в джунгли, чтобы собрать там вирусный материал и потом исследовать его –они могли выпустить джина из бутылки, - приводит издание слова докторанта университета, специалиста по летучим мышам Майи Вайнберг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».