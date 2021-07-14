«Сто лет одиночества» Карина Кокрэлл-Фере

14.07.2021, 22:07

Карина Кокрэлл-Фере

фото: Carina Cockrell-Fehre/facebook

Статья «большого историка» усилила недоверие соседних государств к РФ.

После недавней статьи Большого Историка, никакая добровольная нормализация отношений не говоря уже - Украины с РФ, но и всего пост-советского пространства с РФ, невозможна. Она десятикратно усилила недоверие соседних государств к РФ. Какую бы цель ни преследовала статья, результатом будет еще больше заявлений на членство в НАТО.)

Высокомерно объявить НЕЗАВИСИМЫЕ страны "недогосударствами", "одним народом", пытаться загнать их опять в СССР в границах 1922 года ("триединство", "пятнадцатиединство") у РФ никогда не хватит сил. Слишком велико неприятие "Старшего Брата", слишком травматичен опыт, слишком узнаваема сегодняшняя риторика.

Поезд ушел.

Высказывают мнение (профессор Пастухов, например), что статья - идеологическое обоснование грядущей войны РФ с соседями за пост-советское пространство. Он прав. Но неужели это расчет на то, что мир будет стоять и смотреть на новый, гибридный "блицкриг"? Возможно, так действительно кому-то видится в воспаленных кремлевских мечтах. Но следует отличать идеологию, политику ("искусство возможного") от психиатрии. Запад тоже помнит: отдали Крокодилу "далекую" Чехословакию - бомбы посыпались на лондонские крыши. Такие вещи взаимосвязаны.

За СССР все же шло солидное количество полезных идиотов, обманутых универсальной иллюзией интернационального общества, построенного на новых, справедливых принципах. Узконационалистические идеи РФ , не предлагающие ничего прогрессивного ни в области межнациональных отношений (вассал-сюзерен, пахан-шестерка), ни общественного устройства, ни в других областях, вряд ли увлекут кого-то, кроме совсем уж простодушных или корыстных. Можно или заставить силой, или купить. Но всех купить не хватит никаких денег.

В сегодняшней ситуации война за постсоветские территории невозможна без полной потери вменяемости. С Украиной явно не получилось. Вся эта историческая демагогия обоснования "одного народа" от Сотворения Мира, Адама и Рюрика, на самом деле крайне опасная декларация ДОПУСТИМОСТИ передела существующих границ пост-советского пространства. Установившиеся границы не нужно трогать и срывать с них бинты, это старые раны. Это всегда новая война и кровь. И любая демагогия на эту тему - уже не о далеких веках, а гораздо ближе - "один фюрер, один народ"...

В мирных условиях за тупиковыми экономиками идут только те, у кого нет или другого выхода, или здравого смысла.

И любая война, тем более, большая, только приближает коллапс таких экономик. Уже бывало…

Карина Кокрэлл-Фере, Facebook

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