СМИ: В Афганистане появился еще один интересный игрок 15.07.2021, 9:30

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фото: epa

Он выступает на стороне НАТО.

Сначала кое-кто громко критиковал вторжение американцев в Афганистан после 11 сентября 2011 года, но теперь все эти критики должны с восторгом встретить новость о выводе американских сил из этой страны. Но, на удивление, Москва и Пекин говорят о «поспешном» выводе и о вакууме власти. Подобная ситуация сложилась когда-то после вывода советских войск, и победивший исламский ультраконсервативный «Талибан» дал убежище исламистской «Аль-Каиде», которая через 20 лет совершила теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне, пишет чешское издание iHNed (перевод — inosmi.ru).

Повторение действительно возможно, но вот контекст отличается, так как есть новые игроки. Сегодня опасения в связи с распространением исламистского экстремизма выражают две страны региона. К России уже обратился Таджикистан, которому из-за волны беженцев из Афганистана пришлось стянуть к южной границе более 20 тысяч солдат.

Протяженность границы с Китаем не превышает ста километров, но это граница с «проблемной» провинцией Синьцзян. Там Китай видит исламиста в каждом девятом из десяти уйгуров-мусульман и уже много лет перевоспитывает их лагерях, например, из-за их бород.

«Талибан» грезит о власти и не собирается останавливаться на пути к ней. Поэтому его руководство заявляет, что «Талибан» интересуют условия, в которых проживают мусульмане в разных частях мира, но вмешиваться во внутренние дела Китая он не намерен.

Обе стороны заинтересованы: только «Талибан» — в иностранных инвестициях, а Китай — в развитии проекта «Один пояс и один путь», который предполагает строительство шоссе из Кабула к границе с Пакистаном. У талибов прекрасные отношения с Китаем, и есть такие, кто подозревает, что Китай стоял у истоков «Талибана».

Россия и Китай — единственные, кто заинтересован в новой версии «большой игры». Как минимум временно также ослаблено влияние Индии, которая слишком сосредоточилась на власти в Кабуле. Но есть еще один интересный игрок. Единственный мусульманский член НАТО — Турция. Она предложила направить 500 своих солдат для охраны аэропорта Кабула, который уже сегодня имеет большое значение и станет еще важнее, если афганскую столицу возьмет под контроль «Талибан». Подобная помощь может заживить любые раны, нанесенные президентом Эрдоганом, например, тем, что он закупил зенитные комплексы у России, а не у Соединенных Штатов.

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