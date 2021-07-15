Эксперты: На самом деле Лукашенко не смог договориться с Путиным по важным для него вопросам 2 15.07.2021, 12:28

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фото: тасс

Анализ переговоров в Сочи и Санкт-Петербурге.

Неожиданная встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялась 13 июля в Санкт-Петербурге. Сидя в просторном зале Константиновского дворца, они жали руки, улыбались на камеры и проговорили больше пяти часов.

По итогам встречи, уже когда Лукашенко летел назад, пресс-секретарь Дмитрий Песков среди итогов переговоров упомянул договоренности по цене на газ на 2022 год и о кредитах как компенсации "налогового маневра".

Государственные СМИ сразу схватилась за это как за подтверждение успешных переговоров и близости политиков. Но, если вспомнить хронологию и позицию Минска, в достижения это записать вряд ли можно, сообщает euroradio.fm.

Дайте меньше, ну хотя бы не больше

Весной 2020-го Лукашенко начал громко возмущаться ценами на российский газ. Больше всего его задевало то, что в "год годовщины Великой Победы" цена на голубое топливо для Минска больше, чем для Германии. И это было правдой, только белорусские власти скромно не упоминали, что виноваты в этом сами: если Германия и другие страны закупают газ у России по мировым ценам, то Беларусь всегда настаивала на собственной формуле.

Тогда же Минэнерго попыталось договориться с "Газпромом" о снижении цены на газ уже в 2020 году, но российская сторона не согласилась. И начались долгие переговоры по цене на газ на 2021 год. А теперь следите за руками (и порядком заявлений):

Май 2020: "Газпром" заявляет о задолженности Беларуси за газ в размере 165 миллионов долларов. До погашения долга в Москве отказываются пересматривать цены для республики. Минск факт задолженности не признал.

Июнь 2020: Лукашенко призвал использовать "торф и опилки", а не "выпрашивать" газ и нефть.

Июнь — июль 2020: Минск и Москва пытаются договориться по снижению цены на газ. То есть договориться пытается Минск, а Москва ждет погашения долга.

Август 2020: Выборы и последовавшие за ними протесты, после которых Беларусь перестает критиковать Россию.

Сентябрь 2020: Минэнерго РФ сообщает, что Беларусь согласилась погасить долг (его размер вырос до 328 миллионов долларов). Путин встречается с Лукашенко и дает ему кредит в российских рублях, часть которого идет на погашение белорусского долга за газ, часть — на рефинансирование других обязательств перед Россией. В конце сентября посол Беларуси в России Владимир Семашко говорит о планах выйти на общий рынок газа с 1 января 2022 года.

Октябрь — ноябрь — декабрь 2020: Беларусь просит у России снижения цены на газ. В итоге договариваются "на комфортных условиях", но цены не называют. Как позже выяснилось, если в 2020-м тысяча кубометров российского газа для Беларуси стоила 127 долларов, то в 2021-м — 128,5. Рост цены кажется небольшим, но учитывая объемы годовых поставок (речь идет о более чем 18 млрд кубометров), прибавка значительная.

Но и это выдали как достижение.

Договорились о том, о чем уже договорились

Посол Семашко с осени 2020 года уже несколько раз упоминал о планах выйти на единый рынок газа с Россией с 2022 года. Практически это означало бы, что Минск сможет закупать газ по внутрироссийским ценам. Но вот незадача: для этого в Москве ждут подписания дорожных карт и реальной интеграции.

Судя по очередным переговорам по ценам на газ на следующий год, создание единого рынка энергоносителей вновь откладывается. Наверное, поэтому властям и приходится раз за разом повторять одно и то же, чтобы изображать вид хоть каких-то достижений.

В конце мая Лукашенко встретился с Путиным в Сочи. Они поговорили, пообедали, поплавали в море, а на следующий день покатались на яхте. Спустя пару дней Лукашенко сообщил, что цены на газ они обсуждали: "Мое ощущение такое, что мы можем покупать в России газ в будущем году не выше стоимости этого года".

И вот 13 июля, Лукашенко с Путиным уже в Петербурге, общаются больше пяти часов, чтобы потом общественности снова сообщили: цена на газ будет такой же.

С учетом того, что еще недавно в Минске мечтали о цене в 100 долларов за тысячу кубометров, сохранение текущей стоимости не похоже на самый желательный вариант. Но понижать стоимость Москве не хотелось бы по ряду причин.

— Известно, что сейчас российский "Газпром" продает газ в Беларуси белорусскому посреднику — ПО "Белтопгаз", который затем с наценкой перепродает конечным потребителям. Отметим, что российский газ на границе стоит для Беларуси USD128,5 за тыс. куб. м, а предприятия платят за него от USD215 до 270 за тыс. куб. м, — писала в июне в статье для "Наше Мнение" эксперт Татьяна Маненок. — Очевидно, что "Газпром" сам хотел бы получать маржу при реализации газа на внутреннем рынке. Пойдут ли белорусские власти на это — большой вопрос. Вероятно, понимание возможных последствий более глубокой интеграции в том числе и в газовой сфере вынудило белорусские власти скорректировать свои ожидания относительно цен на газ в следующем году.

"Развязки" в налоговом маневре

Ровно такая же ситуация и в компенсации Беларуси за российский налоговый маневр. Оставим в стороне вопрос о том, почему вдруг Москва должна давать Минску деньги, которые он теряет из-за изменений российской политики.

Просто дадим максимально краткую хронологию:

Декабрь 2019: Лукашенко поднял вопрос компенсации потерь Беларуси от российского "налогового маневра" на встрече с Путиным. Ни о чем конкретном не договорились, но позже посол Семашко говорит, что компенсированы они могут быть в 2022 году.

Февраль 2020: Лукашенко несколько раз обсуждает с Путиным этот вопрос. Путин обещает компенсировать около 300 млн долларов за счет того, чтобы премию за поставки нефти российские компании получали не от Минска, а от Москвы.

Март — апрель — май — июнь — июль 2020: Минск продолжает настаивать на компенсации, Лукашенко ругает Москву и недоволен в том числе и ценами на нефть.

Август — сентябрь — октябрь — ноябрь — декабрь 2020: После поствыборной встречи Лукашенко и Путина и получения поддержки на фоне политического кризиса в Минске фактически не поднимают тему компенсации за налоговый маневр. Позже, в начале 2021-го, премьер Роман Головченко говорит, что Беларусь сама компенсирует потери за счет углубления переработки нефти.

Нефть растет в цене — и это не очень хорошо для белорусской экономики

Тема налогового маневра снова всплывает во время майской встречи Лукашенко и Путина. После нее становится известно, что выход из ситуации правительства уже нашли и главы государств одобрили, остается только формальная работа.

Подробности о "развязках" тогда никто не рассказал, но озвучены они были 13 июля. Получается, что спустя полтора месяца сказали только то, о чем уже договорились: о предоставлении кредитов.

— Такая трактовка выходит за все рамки, в пределах которых наша страна хотела и вела ранее разговор. Белорусская сторона все время хотела получить в итоге компенсацию налогового маневра. Сейчас же никто уже так не ставит вопрос, а обсуждается "кредитная поддержка", то есть просто нам под какие-то гарантии одолжат денег. Как рассчитываться за такую "поддержку", пока никто не обсуждает, — пишет посвященный топливно-энергетической сфере канал zaprauka.by.

Таким образом, Минск добивался почти два года субсидии или резкого снижения цен на нефть, а получает только возможность взять денег в долг под проценты. И то, вопрос об этом открыт: в Кремле уже сказали, что объемы только предстоит обсуждать.

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