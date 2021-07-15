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Украинский стартап Revolut оценили в $33 млрд

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  • 15.07.2021, 18:33
  • 4,232
Украинский стартап Revolut оценили в $33 млрд

Его сооснователь стал долларовым миллиардером.

Состояние сооснователя финтех-стартапа Revolut Влада Яценко достигло $1,3 млрд после переоценки компании в результате привлечения дополнительных инвестиций. Об этом сообщило издание "Forbes Украина" 15 июля.

Это позволило бы ему войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на десятое место бизнесмена Александра Ярославского, подчеркнуло издание.

Revolut привлек 800 млн долларов инвестиций. Компанию оценили в $33 млрд, что сделало ее самым дорогим финтех-стартапом в Великобритании, пишет американское издание TechCrunch. Новая оценка в шесть раз больше по сравнению с предыдущим раундом финансирования в 2020 году. Тогда компанию оценили в 5,5 млрд долларов.

Привлеченные 800 млн долларов компания планирует направить на запуск новых продуктов и экспансию новых рынков, в том числе США и Индии, сообщило агентство Bloomberg.

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