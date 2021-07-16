Байден: РФ не следует использовать энергоносители в качестве оружия против соседних стран 16.07.2021, 15:42

Джо Байден

Фото: Getty Images

Президент США и канцлер Германии прокомментировали итоги сегодняшних переговоров в Белом доме.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что он выразил свою обеспокоенность в беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу российского газопровода «Северный поток-2». Байден сказал об этом на совместной пресс-конференции, которая состоялась в Белом доме после его переговоров с Меркель, передает «Голос Америки».

Как подчеркнул Байден, Соединенные Штаты и Германия будут вместе защищать восточноевропейские страны-члены НАТО от российской агрессии.

«Мы будем совместно защищать наших союзников по НАТО на восточном фланге от российской агрессии, - заявил Байден, - В то время как я подтвердил свою обеспокоенность по поводу “Северного потока–2”, канцлер Меркель и я абсолютно едины в своем убеждении, что России нельзя позволять использовать энергоресурсы в качестве оружия для принуждения или угрозы для своих соседей».

Россия торопится с завершением строительства трубопровода, по которому российский газ будет поступать в Германию, при этом Украина лишится платы, которую страна сейчас получает за транзит газа из России.

Ангела Меркель в ответ заявила, что, хотя Германия и Соединенные Штаты придерживаются разных точек зрения на «Северный поток-2», Берлин, по ее словам, по-прежнему рассматривает Украину как страну, через которую осуществляется транзит российского газа.

«“Северный поток-2” – это дополнительный проект, не являющийся проектом замены транзита (газа) через Украину. Любой другой вариант, очевидно, может создать большую напряженность», - подчеркнула Меркель.

Канцлер добавила, что Европа может использовать «ряд инструментов», включая санкции, если Россия не будет придерживаться добросовестного курса в отношении Украины.

В Москве заявляют, что трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов, постройкой которого руководит российская государственная энергетическая компания «Газпром» и ее западные партнеры, будет сдан в эксплуатацию в конце этого года.

Байден сегодня сказал, что он и канцлер Меркель соответственно уже обратились к своим командам с просьбой подумать о мерах, которые США и Германия могут предпринять совместно в случае, если действия России начнут ослаблять энергетическую безопасность Европы.

Обе страны договорились о сотрудничестве для ускорения действий по преодолению климатического кризиса в развивающихся странах, пообещав усилить инвестиции в страны Центральной и Восточной Европы.

В совместном заявлении по итогам переговоров отдельно говорится об инвестициях, направленных на поддержку реформ энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины. Это решение, как пишет агентство «Рейтер», может повлиять на американо-германское соглашение по поводу «Северного потока-2», подписание которого ожидается до августа.

Вашингтонская декларация

После сегодняшних переговоров в Белом доме, президент Байден и канцлер Меркель подписали Вашингтонскую декларацию, подтвердив таким образом свою «приверженность тесному двустороннему сотрудничеству в целях содействия миру, безопасности и процветанию во всем мире».

Согласно подписанной сегодня декларации, Соединенные Штаты и Германия обязались поддерживать верховенство закона, гражданское общество, независимые СМИ и добросовестное управление по всему миру.

Лидеры обеих стран подчеркнули, что Германия и США будут защищать открытый мир, продолжат работу «во имя свободной и мирной Европы» и сделают все возможное для того, чтобы новые технологии направлялись на поддержку свободы, а не на ее подавление. Кроме того, в декларации говорится, что обе страны «осознают свою ответственность за лидерство в разработке решений общемировых проблем».

В качестве прочной демонстрации двусторонних отношений Байден и Меркель приняли решение об учреждении американо-германского Форума по вопросам будущего, который будет в полной мере использовать научные инновации для формирования будущего всего мира. Кроме того, США и Германия объявили об учреждении Американо-германского экономического диалога «для облегчения сотрудничества по важнейшим экономическим вопросам».

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