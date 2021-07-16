На Сардинии на крышу дома с самолета упал чемодан с наркотиками на 9 миллионов евро 16.07.2021, 17:41

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Владельцы дома услышали громкий удар и сразу же вызвали полицию.

В городке Баратили-Сан-Пьетро, что на Сардинии, чемодан с кокаином стоимостью 9 млн евро упал с самолета на крышу дома. Об этом сообщает The Guardian (перевод — nv.ua).

Инцидент произошел еще весной. Однако только на этой неделе полицейские арестовали пилота самолета.

Владельцы дома услышали громкий удар. Они сразу же вызвали полицию, которая обнаружила на крыше черный чемодан, наполненный 8,5 кг кокаина, стоимостью более 9 млн евро.

Как сообщает The Guardian, расследование показало, что самолет вылетел из Рима и пролетел в провинции Нуоро на северо-востоке Сардинии. В дальнейшем он должен был отправиться в город Баратили-Сан-Пьетро в провинции Ористано. Однако самолет исчез с радаров примерно на 20 минут.

Полиция сообщила, что самолет исчез с радаров за несколько минут до того, как упала чемодан, потому что он летел на очень малой высоте. За эти 20 минут самолет совершил несколько кругов над местом, где нашли чемодан.

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