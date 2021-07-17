«Индекс Комаровки»: как изменились цены на главном столичном рынке за два года 17.07.2021, 10:28

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Что подорожало в два раза?

Журналисты Blizko.by сравнили сегодняшние цены на овощи-фрукты с теми, что были здесь ровно два года назад.

Что подорожало в два раза?

Перед походом на рынок мы посмотрели, как за текущий период изменился курс белорусского рубля. Сделано это было для того, чтобы осознать «инфляционные риски» при сравнении цен. Итак, по курсу Национального банка Беларуси 1 доллар США стоил 16 июля 2019-го 2,031 рубля, а курс евро был 2,291 рубля.

Сегодня Нацбанк Беларуси выставил такие курсы: доллар США — 2,5442 рубля, евро — 3,012 рубля. Как видим, за это время белорусская национальная валюта «просела» к своим основным зарубежным конкурентам. Отразилось ли это на ценах на Комаровке?

Для того, чтобы это понять мы нашли обзор цен на овощи-фрукты в Instagram-аккаунте минского Комаровского рынка, который был опубликован ровно два года назад — 16 июля 2019-го.

Не доверять этим данным оснований нет: истории в рыночный Instagram, заливаются, похоже, прямо от прилавков.

Итак, приступим. И начнем с ягоды. В июле на прилавках Комаровки появляется черника. Так было два года, год назад, так есть сегодня. Правда цена на белорусскую ягоду изменилась за года года ровно в два раза.

Если 16 июля 2019-го килограмм черники стоил 5 рублей и 50 копеек, то сегодня ягоду можно купить за 11 рублей.

А вот с голубикой ситуация следующая: за 104 недели ее цена изменилась на два рубля. И это самая минимальная надбавка: 10 рублей за кило — в позапрошлом году и 12 в этом.

Отметим, что средняя цена за кило голубики на сегодня на Комаровке составила 15 рублей, но при желании и возможностях ягоду можно купить и еще дороже.

Что подешевело?

Вы не поверите, но мы нашли один вкусный товар, цена на который существенно упала за это время. И речь снова о ягоде. Это вишня.

Если ровно два года назад килограмм этой ягоды стоил 5 рублей, то сегодня он стоит 2,80.

Копейка в копейку

Признаться, «рейд» по минской «Комаровке» убедил нас в том, что на большинство овощей и фруктов цены остались на уровне позапрошлого года. Судите сами. В 2019-м килограмм томатов стоил здесь в пределе от 3 до 5 рублей.

Средняя цена на помидоры и сегодня такая. Справедливости ради, скажем, что сегодня нам даже удалось найти этот овощ в цену дешевле трех рублей — по 2,49.

Не сильно за два прошедших года изменилась цена на перец. Два лета назад кило сладкого перца продавали за 6 рублей, сегодня его цена — без копейки 5.

Не изменилась цена и на шампиньоны — 4 рубля 16 июля 2019-го, столько же и сегодня.

Но самая стабильная цена на лук — копейка в копейку.

Два года назад килограмм этого «плаксивого» овоща стоил 1,49 рубля, такая же цена на него и сегодня.

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