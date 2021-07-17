В Литве задержали еще 121 нелегального мигранта с территории Беларуси 17.07.2021, 13:12

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Трафик снова вырос.

За минувшие сутки, 16 июля, в Литве задержан 121 нелегальный мигрант, пришедший со стороны Беларуси, сообщает БелаПАН со ссылкой на литовскую госпогранслужбу.

Представитель Литвы на заседании Постоянного совета ОБСЕ потребовал от Беларуси прекратить их отправку.

Вторые сутки подряд пограничники задерживают более 100 нелегальных мигрантов, накануне их было 107, днем ранее — 57.

106 из 121 задержанных представились гражданами Ирака.

Общее количество нелегалов, перехваченных с начала года литовскими властями на участке границы с Беларусью, достигло 2.023, что в 25 раз больше, чем за весь 2020 год. Больше всего задержанных из Ирака (1.045), Конго (179), Камеруна (121), Гвинеи (78), Ирана (74).

Ранее представитель Литвы на заседании Постоянного совета ОБСЕ потребовал от Беларуси прекратить отправку нелегальных мигрантов и соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ

Кроме того, литовский представитель призвал структуры ОБСЕ следить за соблюдением Беларусью своих обязательств. Выступающий заявил, что эта гибридная атака началась вскоре после принудительной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, что вызвало жесткую реакцию Евросоюза и других стран в виде секторальных экономических санкций.

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