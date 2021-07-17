Молодая семья из Бреста: На еду уходит минимум 70% бюджета 2 17.07.2021, 19:07

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О собственной квартире супруги не могут и мечтать.

Супруги из Бреста рассказали b-g.by, почему живут в доме родителей, как распределяют семейный бюджет, и получается ли что-то откладывать на собственную квартиру.

Ей 30 лет, ему – 38. Четыре года супруги живут в двухэтажном частном доме с родителями Романа. У них двое детей. Старшему сыну 3 года, а младшему недавно исполнился год. Молодые люди вместе уже 7 лет. Но жить совместно и узаконить отношения решились только 4 года назад. Супруги признаются, что долго думали: снимать квартиру или жить у кого-то из их родителей. Семьи обоих живут в просторных частных домах. В итоге решили поселиться у родителей Романа.

«Пока нас устраивает жить с родителями. У мужа не самая высокооплачиваемая работа, а я уже во втором декрете. Изначально не планировала всегда жить со свекром и свекровью, но глядя на стоимость съемного жилья, поняли, что жить в родительском доме гораздо экономнее», – делится Наталья.

Экономия на съемном жилье поспособствовала покупке авто.

«Нам с двумя детьми машина просто жизненно необходима была. Детей постоянно нужно возить по поликлиникам и т.д. А так как разница в возрасте у них маленькая, не реально оставить старшего или младшего сына дома одного. Вот жене и приходится по всем делам с двумя сыновьями мотаться. Без просторного авто никак», – говорит Роман.

Супруги рассказывают, что все коммунальные услуги оплачивают родители. Наталья готовит завтраки, обеды и ужины для всей большой семьи – такая договоренность.

Экономить получается за счет того, что супруги не покупают магазинное мясо птицы, говядины или свинины.

«У родителей большое хозяйство. А теперь и у нас, выходит, тоже. Мясо все домашнее едим. Из него и фарш сама готовлю для котлет, и другие блюда мясные. Яйца тоже не покупаем в магазине – свои куры несут. Еще мы кроликов держим. А их мясо – богатый источник белка. Так что, нам за свежиной в магазин ходить не приходится», – рассказывает о домашнем хозяйстве Наталья.

Не нужно тратиться семье и на растительное масло для жарки, цены на которое периодически растут. Для готовки Наталья использует исключительно натуральный жир.

Правда, от покупки колбас, сосисок и других мясных полуфабрикатов супруги полностью отказаться не могут.

«Знаю, что покупать колбасу и ветчину по деньгам не выгодно, но отказаться не можем. Муж уже привык завтракать горячими бутербродами с любимой колбасой и плавленым сыром. Еще мы любим раз – два в месяц с семьей в кафе или парк выбираться. Наверное, это тоже для семейного бюджета плохо. Но так хочется, чтобы дети развеялись. Старшего сына мороженым или сладкой ватой побаловать нужно, а младшего просто вывести за пределы нашего дома и участка», – говорит Наталья.

В обязательном порядке в холодильнике Натальи и Романа присутствуют и сезонные фрукты. Старший сын особенно любит лакомиться бананами. Йогурты и творожные десерты на завтрак также прописались на полках холодильника семьи.

Супруги говорят, что жить в доме родителей Романа решили еще до свадьбы. Ему родительское гнездышко очень дорого. Вот он и решил вкладывать средства в усовершенствование жилища родителей, а не в покупку собственной квартиры или земельного участка. Тем более площадь позволяет – свободных комнат достаточно.

Сейчас супруги с двумя детьми занимают одну большую комнату двухэтажного коттеджа. Но в планах сделать хороший ремонт и в будущей детской комнате.

Наталья, как заведующая семейными финансами, отмечает, что в их семье расходы на еду – это минимум 70% от общего месячного бюджета. Покупать сыр, творог и прочие молочные продукты она предпочитает исключительно домашнего производства. Обычно у фермеров на Колхозном рынке берет. Молодая мама говорит, что ценник от магазинного не сильно отличается, зато в натуральности состава продукта она уверена. Около 500 руб. в месяц семья стабильно тратит на молочную продукцию. Определенные суммы уходят и на покупку памперсов, одежды и других мелочей для детей. На это тратится по 200 – 300 руб. в месяц.

«Младшему сыну пока особо и не нужно ничего. Только ползунки и питание. Многая одежка от старшего сына осталась. Но на каши, молоко, смеси, фруктовое пюре и средства гигиены рублей 100, а то и больше, в месяц стабильно тратим. И это только необходимый минимум. На практике затраты гораздо выше».

Семейство Натальи и Романа предпочитает питаться свежими супами, отбивными и котлетами, поэтому на полках холодильника – только продукты на экстренный случай.

По словам супругов, на питание и содержание детей им средств хватает вполне, а вот откладывать деньги пока не выходит. Конечно, по возможности молодые люди кладут в семейную копилку какие-то скромные суммы, которые позволяет бюджет. Наталья и Роман мечтают о собственном жилье, где у обоих сыновей будет по комнате, а у них спальня с большой кроватью и гардеробной. Однако копить на просторную квартиру пока не получается.

«Своя квартира – это заветная мечта, но накопить и четверть суммы пока не выходит. Мы уже давно штудируем цены на жилье в Бресте и даже за городом. Но стоимость квартир сейчас неподъемная для семьи со средними зарплатами. Бывает, даже по городу гуляем и смотрим, как много квартир, в том числе и в новостройках, продается. Невольно завидуешь тем, кто может себе позволить просто взять и купить квартиру. Хотя с нашими ценами не представляем, кем работать нужно, чтобы приобрести жилье без кредита или рассрочки».

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