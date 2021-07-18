Политолог: ГУБОП скоро займется номенклатурой, может, и к Макею заглянут 4 18.07.2021, 13:56

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Вероятно также столкновение с другими ведомствами — КГБ, СК, прокуратурой.

Политолог Павел Усов написал о высокой вероятности конфликта ГУБОП с номенклатурой и другими силовыми ведомствами Беларуси:

- ГУБОП политическая жандармерия - Главное Управление по Борьбе с Оппозицией (Политической). Есть некое созвучие с ОГПУ. Как это всегда случается с подобными структурами, террор превращается в бизнес. Неограниченное, неконтролируемое право на насилие и грабеж дает возможность не только быстро делать "карьеру", но и подспудно обогащаться за счет конфискованного у врагов (если этого масштабно не происходит сейчас, то обязательно будет иметь место в будущем. Даже "идейные" убийцы дома Романовых были не прочь присвоить их личные вещи).

Это значит, что ГУБОП не будет заинтересован в прекращении "борьбы с террором" и "врагами". Наоборот, чтобы сохранить свое возросшее влияние, "товарищи" будут выявлять все новых и новых врагов, осевших внутри системы, "террористические ячейки", которые готовят покушения на руководство страны. ГУБОП в скором времени займется номенклатурой, чиновниками, бизнесом в поисках "плесени", мятежников и террористов. Может наступить день, когда и к Макею заглянут.

Дойдет ли до столкновений с другими ведомствами в борьбе (КГБ, СК, прокуратурой) за политическое влияние в стране? Вполне вероятно. Учитывая, что ГУБОП уже начал активно работать по "группам" и "пространству", которое традиционно было сферой интересов КГБ - война неизбежна.

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