Пришло наше время 19.07.2021, 7:48

фото: tut.by

Telegram-канал «Баста!»

Пора показать, что мы — реальная сила, мы — народ, реальная власть.

Друзья, сколько можно ждать, пора действовать! Это наше конституционное право и право, прописанное в Декларации прав человека.

Лукашенко — никто, ноль. Он незаконно удерживает власть более двух десятков лет и впереди его ждут только суд и тюрьма.

Самое главное — понимать, насколько их мало. Нас 97 процентов. И это не просто красивые слова, это — реальность. Вся страна восстала против этого колхозного режима. Нам просто надо быть вместе и, несмотря ни на что, не сдаваться.

Друзья мы должны сказать: «Хватит!» Сколько еще лет жизни мы должны отдать этому прожорливому паразиту, захватившему нашу страну?"

Мы — большинство. Мы — сила. А они — отжившее прошлое, которое судорожно пытается цепляться за нас.

Прошлое никогда не возвращается. Впереди — только будущее. Свободное и счастливое.

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