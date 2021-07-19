Миллиардер Безос и другие члены экипажа готовятся к первому космическому полету 19.07.2021, 15:20

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ракета компании Blue Origin

Фото: flickr.com/nasafo

Запуск корабля New Shepard запланирован на вторник.

Американский бизнесмен-миллиардер Джефф Безос и три других члена экипажа в воскресенье проходят курс интенсивной подготовки к первому полету его компании Blue Origin к границе космоса, который запланирован на вторник, сообщает «Голос Америки».

Суборбитальный запуск с площадки на высокогорных пустынных равнинах Западного Техаса станет решающим испытанием для космического корабля New Shepard компании Blue Origins. Корабль представляет собой полностью автономную комбинацию ракеты-носителя и спускаемого аппарата общей высотой 18,3 метра, которая занимает центральное место в планах Безоса по освоению потенциально прибыльного рынка космического туризма.

В планируемом 11-минутном полете примет участие 82-летняя женщина-авиатор Уолли Фанк, которая в этом случае станет самым пожилым человеком, отправившимся в космос. А 18-летний студент-физик Оливер Демен может стать самым молодым. Вместе с ними в полет отправятся сам Безос, основатель и нынешний исполнительный председатель Amazon.com, и его брат Марк Безос.

Миссия станет первым в мире непилотируемым полетом в космос с полностью гражданским экипажем. На борту корабля Blue Origin не будет ни одного штатного астронавта или подготовленного персонала.

«У нас не осталось нерешенных вопросов, и New Shepard готов к полету», – заявил полетный директор Стив Ланиус, добавив, что в момент запуска в 8 утра по местному времени (16:00 по московскому времени) ожидается благоприятная погода.

Старт New Shepard запланирован через девять дней после того как компания Virgin Galactic осуществила успешный суборбитальный полет ракетоплана, на борту которого находился основатель компании британский миллиардер Ричард Брэнсон.

Представители компании сообщили, что программа подготовки Blue Origin включает инструктаж по технике безопасности, симуляцию космического полета, обзор ракеты и ее работы, а также обучение парению в кабине корабля в условиях невесомости.

Безос и члены экипажа начали 14-часовой подготовительный курс и будут готовы к «полету, который они запомнят на всю жизнь», – заявила директор по продажам в Blue Origin Ариан Корнелл. По ее словам, в ходе полета Фанк хочет сделать несколько кувырков.

Как и ракетоплан Virgin Galactic, корабль New Shepard не выйдет на околоземную орбиту, но поднимет экипаж на высоту около 100 километров, после чего спускаемый аппарат вернется на Землю на парашюте.

Ракетоплан Virgin Galactic достиг высоты 86 километров.

Аэрокосмическое агентство НАСА и ВВС США считают, что астронавтом может считать себя человек, совершивший полет на высоту 80 километров.

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