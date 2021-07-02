В Беларуси начинается Будславский фэст 2.07.2021, 11:12

Он пройдет в этом году на открытом воздухе.

Торжества в честь Матери Божьей Будславской в Национальном Санктуарии в Будславе состоятся 2-3 июля.

Поскольку после пожара Будславская базилика находится в аварийном состоянии, в связи с чем вход в здание и приближение к нему запрещены, все молитвы и священнодействия будут происходить на полевом алтаре на открытом воздухе, сообщает Сatholic.by.

Здесь же будет находиться чудодейственная икона Матери Божьей Будславской.

Программа:

2 июля, пятница

12.00 — Святая Месса с новопресвитерами; священнодействие возглавляет епископ Юрий Кособуцкий

15.00 — Веночек к Божьему Милосердию

18.00 — Святая Месса для паломников; возглавляет архиепископ Тадеуш Кондрусевич

20.00 — живой Миссионерский ржанец

23.30 — процессия со свечами и копией иконы Матери Божьей Будславской

3 июля, суббота

0.00 — Святая Месса в интенции восстановления Будславской святыни. Возглавляет священнодействие председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси епископ Витебский Олег Буткевич

8.45 — Фатимский Ружанец; проводит «Легион Марии»

10.00 — Святая Месса; возглавляет Апостольский нунций в Республике Беларусь архиепископ Анте Йозич

в заключение святой Мессы — евхаристическая процессия.

Парковки для автотранспорта будут на поле со стороны Долгиново и на старом аэродроме со стороны Кривичей. Палаточный городок для пилигримов будет организован в деревне Полесье.

Организаторы обращаются к участникам с большой просьбой во время всех богослужений и мероприятий соблюдать санитарные предписания и социальную дистанцию, а также строго соблюдать требования относительно проведения массовых мероприятий и богослужений. Во время исповеди использование медицинской маски обязательно.

Большой пожар уничтожил крышу Будславского костела 11 мая этого года. В первый день после пожара был открыт сбор средств на восстановление костела. На 10 июня собрано 734 896 руб. Сбор продолжается.

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