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Ученые создали самый крепкий самовосстанавливающийся материал для экранов смартфонов

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  • 20.07.2021, 15:54
  • 2,474
Ученые создали самый крепкий самовосстанавливающийся материал для экранов смартфонов
Фото: Shutterstock

Он прочнее своих аналогов.

Команда разработчиков из Индийского института научного образования и исследований (IISER) в Калькутте создали материал, который может возвращаться в былое состояние, сообщает Interesting Engineering. Этот материал может решить проблему постоянного разбивающегося защитного стекла на смартфонах, ведь они сделаны из более хрупких материалов, которые со временем нужно заменять.

В эксперименте ученые использовали пьезоэлектрический органический материал. Он преобразует механическую энергию в электрическую и наоборот. В результате этого преображения создаются кристаллы игольчатой формы. Их длина не превышает 2 миллиметров в длину и 0,2 миллиметра в ширину.

Благодаря уникальному молекулярному строению материала, при каждом новом разломе силы притяжения обратно соединяют его части, то есть восстанавливаются в исходное положение. Этому виду материала не нужны дополнительные внешние факторы, например такие, как тепло, в котором нуждаются большая часть самовосстанавливающихся материалов.

Этот материал в 10 раз тверже других, и у него есть упорядоченная внутренняя кристаллическая структура. Эта новая разработка может значительно упростить жизнь пользователям смартфонов. Однако пока неизвестно, будут ли использовать этот материал производители смартфонов или нет.

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