Видеофакт: Как самый богатый человек в мире полетел в космос

Видеофакт: Как самый богатый человек в мире полетел в космос1
- 20.07.2021, 17:07
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Весь полет длился 15 минут.
Самый богатый человек в мире, бизнесмен и основатель Amazon, теперь ещё и космонавт. 57-летний Джефф Безос поднялся в космическое пространство на корабле New Shepard его же компании Blue Origin.
Вместе с ним на 100 км над Землёй поднялись его брат, 53-летний Марк Безос, 82-летняя астронавтка Уолли Фанк (она должна была полететь в космос ещё 60 лет назад по программе Mercury 13, но не сложилось) и 18-летний нидерландский студент-физик Оливер Деймен. Уолли и Оливер станут самым старым и, соответственно, самым молодым человеком, побывавшем в космосе.