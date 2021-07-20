закрыть
20 июля 2021, вторник, 17:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Как самый богатый человек в мире полетел в космос

1
  • 20.07.2021, 17:07
  • 1,074
Видеофакт: Как самый богатый человек в мире полетел в космос

Весь полет длился 15 минут.

Самый богатый человек в мире, бизнесмен и основатель Amazon, теперь ещё и космонавт. 57-летний Джефф Безос поднялся в космическое пространство на корабле New Shepard его же компании Blue Origin.

Вместе с ним на 100 км над Землёй поднялись его брат, 53-летний Марк Безос, 82-летняя астронавтка Уолли Фанк (она должна была полететь в космос ещё 60 лет назад по программе Mercury 13, но не сложилось) и 18-летний нидерландский студент-физик Оливер Деймен. Уолли и Оливер станут самым старым и, соответственно, самым молодым человеком, побывавшем в космосе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В тишине заводских цехов умрет диктатура
В тишине заводских цехов умрет диктатура Артем Черников
Здравствуй, белорус!
Здравствуй, белорус! Ирина Халип
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом
Надо бы вспомнить, что мы делали прошлым летом Телеграм-канал БОР
Достаточно уехать из города на две-три недели
Достаточно уехать из города на две-три недели Сергей Дылевский