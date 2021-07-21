Производитель вакцины «Спутник V» попал в новый скандал 14 21.07.2021, 13:20

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Руководство завода отказалось комментировать обнародованные факты.

Завод «УфаВИТА», который производит вакцину «Спутник V» попал в новый скандал. Стало известно, что сотрудники предприятия не спешат вакцинироваться от коронавируса. Информацию о темпах вакцинации работников завода озвучили на оперативном совещании в мэрии Уфы, пишет sprotyv.info со ссылкой росСМИ.

Всего на заводе работают 1650 человек, из которых на 14 июля 2021 года прививку от COVID-19 сделали всего 565 человек.

Немногим ранее, на этом предприятии нарушения при производстве вакцины от коронавируса «Спутник V». По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, они были «обеспокоены целостностью данных» и результатами тестирования во время проверки качества вакцины, а также сделали замечание о несоблюдении стерильности на линиях заполнения. Среди других проблемных точек на производстве проверяющие назвали неполные данные по прослеживаемости и идентификации партий вакцины, а также остались недовольны мерами по предотвращению перекрестного загрязнения, пишет «КоммерсантЪ-Уфа».

Руководство завода снова отказалось комментировать обнародованные факты.

Как сообщала группа «ИС», Россия сорвала все иностранные контракты на поставку «Спутника V».

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