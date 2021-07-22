На Мадагаскаре заявили о покушении на президента 3 22.07.2021, 11:53

Андри Радзуэлина

Задержаны два человека.

На президента Мадагаскара Андри Радзуэлину было совершено покушение, передает Radio France International (RFI) со ссылкой на прокурора.

Он не сообщил детали покушения, в том числе когда оно было совершено, однако уточнил, что в рамках расследования были арестованы два человека. По словам прокурора, это франко-малагасиец Поль Рафанохарана и француз Филипп Франсуа. Они планировали убийство «крупных политических деятелей», в том числе президента, сообщает RFI. Им предъявлено обвинение в создании угрозы национальной безопасности Мадагаскара.

По данным радиостанции, оба задержанных — выпускники французской Особой военной школы Сен-Сир. Франсуа возглавлял инвестиционный фонд, Рафанохарана был советником архиепископа Антананариву.

RFI со ссылкой на источник утверждает, что Рафанохарану задержали во вторник вечером у него дома, Франсуа — в зале вылета аэропорта Антананариву Ивато, когда он собирался улететь во Францию.

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