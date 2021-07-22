Последняя соломинка для Хафтара 1 22.07.2021, 12:20

2,876

фото: wnovosti.mirtesen.ru

В реальности начинается лебединая песня пророссийского фельдмаршал-раскольника.

Кроме уже навязшей на зубах темы спонсирования российскими спецслужбами афганского движения «Талибан», признанного в РФ террористической организацией, российское правительство продолжает взаимодействие с другими подобными персонажами. К их числу относится и друг Шойгу, глава Ливийской национальной армии (ЛНА), фельдмаршал-раскольник Халифа Хафтар, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Если ранее он частил с визитами в Белокаменную, то уже полтора года не был замечен на радарах российских товарищей. Вот и сейчас Хафтар сам решил остаться в Бенгази, и отправил в Москву своего эмиссара генерал-лейтенанта Хейри ат-Тамими во главе делегации военных. Почему не поехал сам Хафтар?

Причин несколько. Во-первых, он стал достаточно токсичным даже для россиян после того, как проиграл битву за Триполи в июне 2020 года. Тогда произошел крах репутации ЗРПК «Панцирь 1С», и только по официальным данным было уничтожено 9 российских комплексов, которые к слову эксплуатировались с помощью российских муртазаков из ЧВК «Группа Вагнера». Из-за низкой эффективности как ЗРПК, так и наемников Хафтар потерпел фиаско, и должен был ретироваться. Во-вторых, уже давно ходят слухи о плохом здоровье фельдмаршала-ренегата, и возможно он просто не в состоянии принимать участие в дальних вояжах, и пьянках с вояками. В-третьих, в Кремле уже давно страхуются, и хотят сформировать видимость равной удаленности, как от Триполи, так и от Бенгази, тем более с марта 2021 года работает Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом Дбейбой после объединения Правительства национального согласия (ПНС) и Правительства, заседающего в Тобруке. По этой причине Лавров не только сделал соответствующее заявление, но от Хафтара едет человек, входящий в состав комитета «5+5», а это формат объединенной военной комиссии по пять представителей ЛНА и от ПНС.

Официальные цели визита не разглашаются. Однако от ливийских источников в военных кругах стало известно о новой просьбе Хафтара к россиянам помочь в борьбе с терроризмом в Ливии. Подразумевается усиление координации в сфере ВТС. Обычно в дискурсе хафтаровцев под террористами (мургабиюн) подразумеваются силы правительства в Триполи. Также в послании от фельдмаршала поднимается вопрос перспектив работы собственно самого Ливийского совместного военного комитета («5+5»), а именно тема присутствия иностранных наемников. Нельзя исключать, что Хафтар предложит россиянам контроль над рядом нефтяных полей в обмен на поставку нового пушечного мяса. Хафтар крайне озабочен наличием англо-египетского консенсуса на счет очистки страны от иностранных боевиков. В беседе с премьером Джонсоном президент Египта ас-Сиси отметил стремление навсегда разрешить ливийский кризис, и реализовать задачи согласно дедлайнов по проведению демократических выборов, намеченным на конец 2021 года. Лондон и Каир давят на Хафтара и Дбейбу по теме наемников, чтобы минимизировать риски хаоса в стране, заблокировав вмешательство внешних сил.

В тоже время есть информация о плане Хафтара возобновить военную операцию «Достоинство», чтобы взять под контроль всю страну. Это его последний шанс удержатся на плаву. Делегация ат-Тамими посетит ряд военных заводов, чтобы ознакомится с новейшими военными разработками и оборудованием, имеющимися в военных арсеналах у Шойгу.

Хафтар предлагает команде Путина-Шойгу помощь в организации нового миграционного кризиса, чтобы надавить на партию ХДС/ХСС перед осенними выборами в Германии, и таким образом выторговать козыря по «Северному потоку-2». Также есть идея по использованию муртазаков для очередного вторжения в Чад для свержения правительства, чтобы пробить коридор к ЦАР, где с 2018 года россияне сооружают себе военные базы.

По факту визит делегации от Хафтара очень важен для него. В реальности это его лебединая песня во всех смыслах и последняя ставка, которая предопределит его участь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».