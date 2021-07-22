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Лукашенко решил уничтожить ИП

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  • 22.07.2021, 20:59
  • 18,940
Лукашенко решил уничтожить ИП

Синепалый недоволен большим количеством предпринимателей в Беларуси.

Таракан недоволен большим количеством ИП в стране и требует «навести порядок».

«У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели, от журналистов (примеров море) до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок», – заявил самозванец.

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