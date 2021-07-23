Россия распечатает последние резервы зерна 8 23.07.2021, 8:30

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иллюстрационное фото

Власти боятся подорожания хлеба накануне сентябрьских выборов в Думу.

Российские власти решили «распечатать» остатки государственного резерва зерна, чтобы сбить рост цен муку и не допустить подорожания хлеба накануне сентябрьских выборов в Думу, сообщает finanz.ru.

В четверг Объединенная зерновая компания объявила о возобновлении торгов зерном из интервенционного фонда, который государство копит с 2001 года, периодически «открывая закрома», чтобы избежать дефицита на рынке.

Как правило, зерно закупается в фонд осенью, а продается зимой и весной. Но на этот раз запасы решили распечатать в июле - спустя месяц после того, как в южных регионах уже начали собрать новый урожай.

На торги будут выставлены ячмень урожая 2013-2016 годов, пшеница мягкая 3 и 4 классов урожая 2014-2016 годов, сообщила ОЗК. Причем зерно можно будет продавать по ценам ниже закупочных - соответсвующее распоряжение во вторник, 20 июня, подписал премьер Михаил Мишустин.

Продавать зерно из фонда власти начали в апреле, и с тех пор запасы практически исчерпаны: из 1,74 млн тонн на 2 июня осталось лишь 400 тысяч. При этом фактически реализовать можно около 134 тысяч, так как лимит продаж был установлен правительством на уровне 1,5 млн.

Хотя зерна в резервах почти не осталось, государство спешит засыпать рынок предложением, чтобы остудить продовольственную инфляцию, бьющую рекорды за 6 лет.

По данным МЭР, с начала года цены на муку выросли на 3,47%, а в годовом выражении - на 8,7%, что даже выше среднего роста по продуктовой корзине Росстата (7,7%).

В начале июля Минсельхоз предложил увеличить госфонд зерна до 3 млн тонн, а также закупить в госзапасы 250 тысяч тонн сахара. Продавать продукцию ведомство предлагает в случае, если рост цен достигает 10% по сравнению со средней ценой за предыдущие три года с учетом инфляции.

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