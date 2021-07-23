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Баннер в Варшаве: Лукашенко = Гитлер! Свободу Беларуси!

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  • 23.07.2021, 19:16
  • 4,360
Баннер в Варшаве: Лукашенко = Гитлер! Свободу Беларуси!

В столице Польши вывесили баннер солидарности с белорусским народом.

Белорусские анархисты, находящиеся в эмиграции, вывесили в Варшаве баннер «Łukaszenka = Hitler. Belarus freedom».

– Несмотря на общую апатию и фактическое превращение Беларуси в концлагерь, важно понимать, что текущее положение не может длиться долго. Белорусский режим зажат как давлением из Кремля, так и санкциями стран Запада, а значит для белорусского протеста рано или поздно появится новое окно возможностей, - передают анархисты.

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