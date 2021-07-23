Из Минска запустят новые авиарейсы в Тбилиси, Бишкек и Череповец 3 23.07.2021, 23:02

Регулярные рейсы откроются в августе и сентябре.

Новые регулярные рейсы в Минск открываются в августе и сентябре, сообщает Республиканский союз туристических организаций.

С 3 августа в Минск начинает летать киргизская авиакомпания Avia Traffic Company по маршруту Бишкек — Минск — Бишкек.

С 5 августа в белорусскую столицу будет осуществлять полеты авиакомпания Georgian Airways по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси.

С 1 сентября национальный аэропорт начнет принимать рейсы российского перевозчика «Северсталь» Череповец — Минск — Череповец.

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