Медики назвали простой продукт для укрепления иммунной системы 24.07.2021, 17:14

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Именно он — один из самых богатых источников селена.

Конечно, витамин С действительно помогает укрепить вашу иммунную систему, но это не единственное питательное вещество, которое после употребления может укрепить ваш иммунитет.

Бразильские орехи - один из самых богатых источников селена. По данным журнала Molecular Nutrition Food Research, селен - это минерал, который может помочь улучшить иммунную функцию в организме. Другое исследование Кембриджского университета также показывает, что селен эффективен в снижении риска развития хронических заболеваний, таких как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

А теперь самое интересное - вам даже не нужно есть горсть бразильских орехов, чтобы получить рекомендуемую суточную норму потребления селена. Фактически, просто съев один бразильский орех, вы получите 175% дневной нормы селена (ДН). Съедая их целую унцию, вы получите 988% ДН. По данным Healthline, один бразильский орех содержит 96 микрограммов селена, что значительно по сравнению с другими орехами, которые обычно содержат около 1 микрограмма на орех.

Итак, сколько бразильских орехов вам следует съесть? Согласно Американскому журналу питания, просто добавление двух бразильских орехов в тарелку во время еды повысит ваш уровень селена . Вы будете регулярно получать достаточное количество селена в своем организме, что поможет вам получить желаемую сильную иммунную систему.

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