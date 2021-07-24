«За какие деньги люди обуют и оденут детей!» 2 24.07.2021, 19:45

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Что происходит в огуречной столице Беларуси.

В социальных сетях появилось видео, как житель огуречной столицы Беларуси – агрогородка Ольшаны Столинского района давит огурцы своим микроавтобусом.

Причиной такого поведения автор видео называет то, что закупочная цена на огурцы в Ольшанах упала до 10 копеек за килограмм. В итоге он решил очень эмоционально раздавить огурцы, над выращиванием которых сам же и работал. Видео содержит нецензурную лексику.

Также есть видео, как фура переезжает отбракованные огурцы.

Как сообщает «Першы Рэгіён», еще пару недель назад закупочные цены на огурцы в Ольшанах составляли 40 копеек. На рынке в Бресте сейчас в розницу покупатель может приобрести от 1 до 1,5 рубля. Некоторые ольшанцы говорят, что не хотят так обесценивать свою работу.

События на видео прокомментировали и в Ольшанском сельисполкоме.

«Наши люди настолько уважают свой труд, что такое никогда не могли бы себе позволить – давить огурцы! Этот вброс в сети сделал чужой человек, который решил хайпануть! Это был фейк!» – заявила заместитель председателя исполкома Юлия Стрибулевич, пишет БелТА.

По ее словам, на видео – отходы, которые собираются и вывозятся с рынка.

«Но проблемы со сбытом есть, и не только огурцов. В первую очередь – пасленовых, особенно томатов и баклажан, которые ранее в основном вывозились соседями. В этом году Россия запретила их экспорт. Наши консервные заводы не могут столько переработать, сколько мы выращиваем. За какие деньги люди обуют и оденут детей к школе, когда цена кило огурцов – 10 копеек!» – пишет чиновница.

Она также предложила помочь выйти на российский рынок и уменьшить импорт овощей из Турции, Украины, России, так как «свое девать некуда». По словам Стрибулевич, в Ольшанах более 4 тысяч личных подсобных хозяйств, владельцы которых в основном семьи, где от 7 до 12 детей (есть и по 15).

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