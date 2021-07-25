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Фотофакт: Миллионы мотыльков над Витебском

  • 25.07.2021, 12:32
  • 1,328
Фотофакт: Миллионы мотыльков над Витебском
Фото: naviny.online

В городе начался массовый лет поденки.

Взрослые поденки живут нескольких суток, некоторые из них — всего один день. С этим и связано название этих бабочек, пишет сайт naviny.by.

В этом году массовый лет поденки начался в Витебске 24 июля — на несколько дней позже, чем в Могилеве, где мотыльки появились в ночь на 21 июля.

Роение поденки бывает массовым в Витебске с периодичностью в три-четыре года. Чаще всего скопление мотыльков наблюдают у фонарей на Кировском мосту.

Фото: naviny.online
Фото: naviny.online
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