СУ-75: Как российский военпром обманывает налогоплательщиков 2 25.07.2021, 19:40

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До сих пор эксплуатируется база эпохи СССР.

- У макета российского однодвигательного супер истребителя заметил интересную закономерность, пишет в своем телеграм-канале блогер «Злой одессит».

Программное обеспечение для Су-75 «Checkmate» аналогично тому, что было на Су-57 образца 2009 года и тому, что было на Су-35, являющемуся глубокой модернизацией Су-30, который является просто модернизацией Су-27.

Су-75 фото №1, Су-57 (2009 год) фото №2, Су-35 — фото №3.

Хорошо так российских налогоплательщиков и иностранных заказчиков российский военпром обманывает почти 30-й год подряд, эксплуатируя базу эпохи СССР.

Ну, а так – да, F-35 трепещи!

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