Хунта готова настраивать против себя всех 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

26.07.2021, 10:01

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Ситуация на селе — прекрасный пример «эффективного управления» от синепала.

Итак, что же происходит в сфере разведения крупнорогатого скота? Напомним, что мы разбираем официальный отчет прокуратуры.

1. По итогам 5 месяцев падеж КРС составил 6254 головы (+24,5%). Сама прокуратура признает, что цифры падежа не являются объективными ввиду сокрытия гибели животных. Найдены места захоронения КРС по 20-30 голов (отличился Хмелевский сельсовет, который не так давно возглавил начальник Жабинковского РУВД Лагота).

С начала года возбуждено 11 уголовных дел по фактам сокрытия падежа скота, 243 лица привлечены к дисциплинарной ответственности (в том числе 4 должностных лица исполкомов). Взыскано более 26 тысяч рублей (да, штрафы за падеж скота сильно меньше, чем за БЧБ в окне).

2. Массовое нарушение в реализации скота на убой. Выявлена сдача скота без ветдокументов. Сдача скота с лейкозом в убойные пункты без переработки мяса. Хотя при этом заболевании КРС разрешается сдача скота только на предприятия с переработкой мяса - в сыром виде такое мясо небезопасно.

Второй проблемой в этом направлении являются аномальные цифры сдачи мяса скота на частные предприятия при неполной загрузке государственных. Ларчик открывается просто - в большинстве случаев сдают уже мертвый скот. Частники не брезгают, сельхозорганизации таким образом перекрывают падежи.

3. Широкое нарушение технологического регламента выращивания КРС, что привело к падежу: грязная посуда, недоброкачественное молоко, сырость, непроведение лечебных мероприятий. Наиболее плачевная ситуация в «Днепро-Бугском» - 107 голов (+96 голов к аналогичному периоду прошлого года), в «Ляховичском райагросервисе» - 116 (+112), в «Березовской машинно-технологической станции» - 126 (+111).

4. Кадровый Чернобыль. В некоторых хозяйствах годами незакрыты вакансии главных ветврачей и главных зоотехников. В ОАО «Коссово» зоотехника нет с февраля 2017 года, в «Ганцевичском райагросервисе» - с февраля 2018 года.

Все это множится на скверную дисциплину. Абсолютный рекорд установила гражданка Пилипчук, которая за период 2020-21 годов появлялась на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 17 раз и отбыла за это 18 суток административного ареста.

5. Фотографии с ферм в документе – сплошное нарушение всех требований и повсеместная занавоженность. Бороться с этим прокуратура планирует при помощи членов БРСМ (ну, наконец-то нашли для них достойное занятие) и лиц, отбывающих наказание по приговору суда.

Отметим, что этот разбор полетов случился еще до совещания, на котором главарь приказал разобраться с фактами воровства в сельском хозяйстве. Нынче ссыкловики до трех не считают и в проблематику особо не вникают. Сказано – они выполняют. Надеясь, что репрессии не дойдут до них самих. Напрасно.

А новые репрессии на селе, к сожалению, уже скоро. Хунта готова настраивать против себя всех. Им не нужно мешать – они сами все сделают. Ситуация на селе - прекрасный пример «эффективного управления» от синепала. И это та сфера, где он хоть что-то понимает.

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