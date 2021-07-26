Как в Porsche хотели построить «вечный» автомобиль с ресурсом 30 лет 7 26.07.2021, 10:12

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Мечта автомобилиста.

Современные автомобили принято ругать на чем свет стоит: все эти одноразовые модели вряд ли прослужат хоть сколь-либо долго, а маркетологи только и хотят, что залезть в наши с вами кошельки, пишет abw.by. То ли дело было раньше, когда над автомобилями трудились инженеры!

Если еще сопоставить зарплаты и цены на новые автомобили, то иногда иного выбора, кроме старого Volkswagen или Audi, не остается. При должной "рукастости", наличии времени и средств эти машины все еще способны справляться с возложенными на них задачами. Правда, тратить силы на них все же приходится регулярно. Думали ли об это производители?

B>Коррозии нет!

Не будем обобщать, но как минимум в Porsche в 1970-х годах задумались о постройке "вечного" автомобиля более чем серьезно. Каковы проблемы многих автомобилей современности? Двигатели, из которых выжимают максимум, слабая ремонтопригодность, экономия на материалах и кузове, который далеко не всегда обладает должной коррозионной стойкостью. И вроде бы все эти проблемы при должном подходе решаемы.

В 1970-х мир заговорил об экологичности, свою лепту в происходящее внес нефтяной кризис. Умные головы предсказывали дефицит ресурсов в XXI веке, как следствие – нехватку автомобилей. По некоторым подсчетам 1973 года ежегодно в мире утилизировалось 12 миллионов авто, средний срок их службы составлял 10 лет. "Значит, нужно построить машину, которая будет способна без проблем существовать не один, а несколько десятков лет" – примерно так подумали в Porsche и представили миру Porsche FLA.

Аббревиатура FLA образовалась от Forschungsprojekt Langzeit Auto, что можно перевести примерно как "исследовательский проект долговечного автомобиля". Если говорить проще, то модель должна была стать "вечным" авто.

На фото FLA не имеет полноценного кузова – вместо него установлен лишь каркас, который позволяет понимать общие формы авто. В случае запуска в серию в Porsche планировали изготовить кузов из металлов, не подверженных коррозии, вроде алюминия или нержавеющей стали. На эту роль вполне мог бы сгодиться и пластик, но говорят, что металл был более предпочтительным выбором из-за простоты работы и переработки. Шасси было изготовлено из сплава железа, хрома и никеля и, по мнению инженеров, могло сопротивляться коррозии неприлично долго.

С кузовом все более-менее понятно: а что с двигателем? При объеме 2,5 литра его мощность составляла всего 75 л.с. Перенапрягаться ему точно не пришлось бы, а потому ресурс обещал быть внушительным. Некоторые источники также сообщали о доработанных системах охлаждения, фильтрации масла и воздуха, что в совокупности должно было еще больше продлить жизнь мотора.

В качестве сопровождения к двигателю выбрали трехступенчатый "автомат" с износостойким гидротрансформатором и увеличенным объемом масла. Отказ от "механики" в пользу "автомата" отчасти объяснялся минимизацией влияния водителя на этот узел: "автомат" лучше знает, как и когда ему переключаться, следовательно, прослужит дольше.

С заботой о долговечности в Porsche также сочли хорошей идеей использовать алюминиевые трубопроводы и установить бесконтактную систему зажигания. Не осталась без внимания и электрика: помимо использования посеребренных контактов, если уж дело дойдет до ремонта, проводку предполагалось разбить на отдельные узлы, которые можно было бы менять модульно и без особых затрат и трудностей.

Куда без проблем?

Увы или к счастью, автомобиль остался лишь концептом. С ним на СТО наверняка стало бы меньше работы, но вряд ли автомобильная жизнь была бы такой интересной, езди все вокруг по 30, а то и больше лет на одной и той же машине. Технологии не стоят на месте, и появление более продвинутых новых моделей – это не только желание производителей заработать, но и желание самих водителей ездить с большим комфортом и удовольствием.

К тому же неизвестно, сколько бы FLA мог стоить для конечного потребителя. Постройка "вечного" авто требует применения соответствующих долговечных материалов, что наверняка сказалось бы на цене отнюдь не в меньшую сторону. Да и что было бы с самой компанией Porsche, когда мир пресытился бы ее авто и продолжал без проблем ездить десятилетиями?

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