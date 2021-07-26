С 1 августа вводится сбор за пересечение границы в Витебской области 4 26.07.2021, 10:44

2,030

Как платить.

С 1 августа в пунктах пропуска в Витебской области вводится местный сбор за пересечение границы транспортными средствами на выезд из страны, пишет abw.by.

В Витебской области расположены следующие пункты пропуска:

- на границе с Латвией – "Григоровщина", "Урбаны", "Гаврилино", "Плюсы" (в Верхнедвинском и Браславском районах);

- на границе с Литвой – "Видзы", "Мольдевичи", "Лынтупы" (в Браславском и Поставском районах).

Ставка сбора за пересечение границы транспортным средством (имеющим не менее четырех колес, допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин) независимо от количества пассажиров в нем составляет одну базовую величину (сейчас это 29 бел. руб.).

Сбор будет взиматься с 1 августа 2021 г. до 1 января 2023 года.

Водитель, выезжая из РБ в пункте пропуска, должен будет предоставить пограничнику документ, подтверждающий уплату сбора, за исключением случаев, если водитель освобожден от уплаты сбора.

Решением Витебского областного Совета депутатов освобождены от уплаты сбора транспортные средства, на которых следуют:

- представители госорганов Республики Беларусь в целях исполнения служебных обязанностей при наличии подтверждающих документов;

- иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в РБ по приглашению государственных органов, государственных организаций, при наличии подтверждающих документов;

- иностранные граждане и лица без гражданства, для которых установлен безвизовый порядок въезда в РБ и выезда из нее в связи с проведением Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", при наличии оригинальных или электронных билетов на мероприятия этого фестиваля в Летнем амфитеатре либо концертном зале "Витебск";

- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств при наличии подтверждающих документов, выданных компетентными органами РБ, а также сопровождающие инвалидов лица;

- иностранные граждане и лица без гражданства, следующие по документам, подтверждающим степень тяжести и выраженности затруднений физической активности и участия 75-100 процентов, выданным компетентными органами государства гражданской принадлежности либо обычного места жительства иностранного гражданина или лица без гражданства;

- лица, выезжающие из РБ для получения медпомощи при наличии документов (копий документов) принимающей медицинской организации или Министерства здравоохранения либо после получения медицинской помощи при наличии документов (копий документов) организации здравоохранения РБ, а также лица, их сопровождающие;

- иностранные граждане, выезжающие после пребывания в санаторно-курортных и оздоровительных организациях РБ, при наличии подтверждающих документов;

- граждане РБ, выезжающие для ухода за членами семьи и (или) близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью, а также иностранные граждане и лица без гражданства, возвращающиеся к месту постоянного проживания после ухода за членами семьи и (или) близкими родственниками в связи с их тяжелой болезнью, при наличии подтверждающих документов;

- иностранные граждане и лица без гражданства, выезжающие из РБ после похорон членов семьи или близких родственников, при наличии подтверждающих документов;

- лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток, органов и (или) тканей человека для трансплантации;

- лица, выезжающие из РБ по постановлениям о депортации (высылке), при наличии подтверждающих документов.

Порядок уплаты сбора

Сбор уплачивается в доход областного бюджета Витебской области (при выезде транспортного средства из РБ в пункте пропуска, расположенного на территории Витебской области).

Реквизиты для уплаты сбора:

Главное управление Министерства финансов РБ по Витебской области, расчетный счет №BY37 AKBB 3600 3010 0002 0000 0000 в ОАО "АСБ Беларусбанк", г. Минск, БИК банка AKBBBY2X,

УНП 300594330. Код платежа в бюджет 03110 "Сбор за пересечение транспортными средствами Государственной границы Республики Беларусь".

Следует знать, что в случае уплаты сбора в областной бюджет не по месту расположения пункта пропуска, через который транспортное средство пересекает границу РБ (например, в Гродненской, Брестской или Гомельской областях), сбор не является уплаченным.

Уплата сбора осуществляется в белорусских рублях заблаговременно до пересечения границы либо непосредственно при пересечении границы в пункте пропуска.

Учитывая, что в Витебской области не все пункты пропуска оснащены необходимой инфраструктурой для уплаты сбора, рекомендуется уплачивать сбор до прибытия в пункт пропуска во избежание проблем с осуществлением платежей, а также для сокращения времени пересечения границы.

Для справки. Сейчас в пунктах пропуска "Григоровщина" и "Урбаны" на границе с Латвией функционируют отделения Беларусбанка. В пункте пропуска "Видзы" на границе с Литвой в ближайшее время планируется установка платежно-справочного терминала Беларусбанка.

Особенностью проведения оплаты через терминал будет являться использование денежных знаков РБ либо банковских карт, выданных банками-резидентами РБ.

Документ об уплате сбора можно предъявить в бумажном или электронном виде. Он должен содержать следующую информацию: наименование организации и (или) фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) плательщика, сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа.

Уплатить сбор можно в отделениях РУП "Белпочта" и кредитно-финансовых организаций (в кассе банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге, мобильном банкинге).

Если платеж осуществляется в кассе банка, плательщику необходимо сообщить о проведения платежа через систему "Расчет" (ЕРИП).

В системе "Расчет" (ЕРИП) необходимо последовательно выбрать следующие вкладки: "Административные процедуры", "Госпошлина", "Сборы/сбор за пересечение границы РБ/Витебский облисполком ГФУ/сбор за пересечение границы".

При уплате сбора в электронном виде (с использованием объектов программно-технической инфраструктуры и систем дистанционного банковского обслуживания) в пункте пропуска необходимо представить карт-чек, сформированный на бумажном носителе или в электронном виде.

При перечислении суммы сбора со счета организации или индивидуального предпринимателя в пункте пропуска необходимо представить дополнительный экземпляр платежной инструкции, экземпляр платежной инструкции, составленные на бумажном носителе при осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться: дата исполнения платежной инструкции, оригинальный штамп банка и подпись ответственного исполнителя.

Для информации. В случае непредставления водителем транспортного средства, не освобожденного от уплаты сбора, документа об уплате сбора либо представления документа об уплате сбора в областной бюджет области не по месту расположения пункта пропуска, через который транспортное средство пересекает госграницу РБ, данное транспортное средство не подлежит пропуску через границу РБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».