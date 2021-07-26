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Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

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  • 26.07.2021, 18:07
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Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

Это 23-е изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 27 июля в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

С 27 июля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 93 копейки, АИ-95-К5-Евро — 2 рубля 3 копейки, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 25 копеек, ДТ — 2 рубля 3 копейки.

— С 1 по 23 июля среднее значение котировок нефти составило 75 долларов США за 1 баррель и по отношению к уровню января увеличилось на 37 процентов. С начала года цены на АЗС увеличатся на 12,5 процента, — рассказали в «Белнефтехиме».

Это 23 изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 20 июля: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

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