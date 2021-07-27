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Ученые рассказали, почему в спальне не должно быть зеркал

  • 27.07.2021, 8:37
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Ученые рассказали, почему в спальне не должно быть зеркал

Найдено научное объяснение древнему поверью.

Ученые из Великобритании заявили, что сон в спальне с зеркалами является опасным. По словам экспертов, они могут негативно повлиять на качество сна, а также на психическое состояние человека, пишет cursorinfo.co.il.

Примечательно, что мистические свойства приписывались зеркалам в различных культурах во все времена. Поэтому в древности люди считали, что спать рядом с зеркалом опасно для жизни.

Ученые же нашли подтверждение более научного характера. Так, человек, проснувшийся среди ночи, может случайно посмотреть в зеркало и увидеть в нем устрашающую картинку, искаженное отображение. Это происходит потому, что сразу после пробуждения к человеку не полностью возвращаются механизмы логики, мозг «не полностью включается».

Увидеть страшную картинку среди ночи – дополнительный стресс, который в любом случае ухудшит качество сна. Особенно это касается впечатлительных людей.

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