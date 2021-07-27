СМИ: Россия заказала информационную атаку на вакцину Pfizer 13 27.07.2021, 10:27

5,298

Франция и Германия уже начали расследование.

Агентство Fazze предлагало за деньги зарубежным YouTube-блогерам распространять фейки о том, что американская вакцина от коронавируса Pfizer крайне опасна для здоровья. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

По данным «Би-Би-Си», Fazze – это подразделение российско-британской компании AdNow, которая занимается цифровым маркетингом. Журналисты пытались связаться с руководителями AdNow, однако поговорить им удалось только с директором британского подразделения фирмы Эваном Толадеем, который сообщил, что он не имеет никакого отношения к деятельности Fazze.

По словам Толадея, Fazze – совместное предприятие его российского товарища Станислава Фесенко и еще одного человека, которого Толадей не знает. Британец также заявил, что AdNow прекратит свою деятельность в Британии как раз в связи с информацией о том, что часть компании могла заниматься распространением фейков о вакцинах. С Фесенко журналистам британского СМИ связаться не удалось.

Среди тех, кто получил сообщение от Fazze с предложением о рекламных интеграциях, был Мирко Дрочман — немецкий журналист и YouTube-блогер с 1,5 миллионами подписчиков. Предложение, которое сделало Дрочману маркетинговое агентство Fazze, заметно отличалось от остальных: агентство хотело, чтобы блогер рассказал о том, что смертность от вакцины Pfizer в три раза выше, чем от британской AstraZeneca. Тем не менее, Дрочман стал не единственным блогером, которому поступило подобное предложение. Французский видеоблогер Лео Грассе также рассказывал, что Fazze хотело заплатить ему за распространение фейков о Pfizer.

Однако, как отмечает британское СМИ, Fazze представлял блогерам для распространения «манипулятивную» статистику о последствиях прививки. Так, например, цифры гласили, что среди привитых Pfizer было большое количество смертей. Однако не учитывались причины смерти — попавшие в нее вакцинированные могли, например, погибнуть в автокатастрофе. Соответственно, из этих цифр не следует, что именно вакцина была причиной смерти человека.

Кроме того, Fazze настаивала на том, что информация о смертельном воздействии Pfizer они получили в результате утечки информации из Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). По договору, блогеры должны были сохранять это втайне от своей аудитории.

Франция и Германия уже начали расследование по факту деятельности Fazze. Тем не менее, как отмечают журналисты, личность заказчика дезинформирующей компании о Pfizer до сих пор остается загадкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».