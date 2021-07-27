Белорус нашел долговую расписку 22-летней давности и потребовал вернуть $40 тысяч 7 27.07.2021, 11:24

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Что было дальше?

Житель Гродно нашел долговую расписку 22-летней давности на 40 тысяч долларов и потребовал вернуть деньги, пишет «Звязда».

История тянется с 1999 года. Именно тогда гродненец ссудил 28 тысяч долларов США, о чем получил соответствующую расписку. Через год проситель вновь обратился с аналогичной просьбой. На этот раз денежные средства составили 12 тысяч долларов. В расписке была сделана дополнительная запись о новой сумме. Таким образом, общий долг составил 40 тысяч американских долларов. Срок возврата денег не оговаривался.

Между тем через три года гродненец потребовал вернуть взятые под расписку деньги. Но должник отказался выполнить свои обязательства, к тому же и расписка исчезла. Это обстоятельство не позволило гродненцу обратиться в правоохранительные органы.

Только в этом году, спустя 22 года, расписку, наконец, удалось найти. Мужчина обратился в Ленинский РОВД Гродно, где была назначена почерковедческая экспертиза. Оказалось, что установить идентичность почерка спустя длительное время довольно сложно.

По словам старшего судебного эксперта Гродненского межрайонного отдела ГКСЭ Петра Бовсюка, особенности почерка одного и того же человека в течение его жизни могут изменяться. У одних, например, эти изменения незначительны и связаны с упрощением построения слов — уменьшением размера букв, изменением наклона, нарушения стройности и т.д. А вот у других людей изменения в почерке могут быть довольно существенные. Это может быть связано с какими-то серьезными заболеваниями, травмами, старением организма. Иной раз, замечает эксперт, изменения настолько значительны, что даже делают невозможным проведение такой экспертизы.

В данном случае все же удалось установить, что расписка, полученная 22 года назад, принадлежит именно должнику. По данному факту ведется проверка.

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